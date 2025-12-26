Nacional y Peñarol se interesaron por un delantero de Boca Juniors; mirá lo que dicen en Argentina

El mercado de pases ya está muy activo y en las últimas horas surgió la información desde Argentina que, tanto Nacional como Peñarol , tienen en la mira un futbolista de Boca Juniors que no goza de rodaje en el xeneize y que podría salir en busca de minutos.

TyC Sports informa que Nacional y Peñarol pusieron la mira y sondearon un apellido que hoy no es prioridad en Boca: se trata del delantero argentino Brian Aguirre , quien que quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico en el ocaso del 2025 y que no será tenido en cuenta para el próximo año.

Tanto el conjunto tricolor como el aurinegro evalúan incorporar a Aguirre para la próxima temporada y ya levantaron el teléfono, aunque de manera informal y sin propuesta de por medio, informa el medio argentino Tyc Sports.

La falta de minutos recientes alimenta la expectativa de que en La Ribera acepten negociar una salida y sean más flexibles, ya sea a préstamo o mediante una transferencia, pero la realidad indica que difícilmente alguno de los dos pueda pagar el precio del extremo.

Se debe tener en cuenta que Boca desembolsó 4,6 millones de dólares por el pase de Aguirre que llegaba desde Newell's Old Boys de Rosario, siendo el segundo fichaje más caro de la gestión Juan Román Riquelme, por lo que hoy no evalúa desprenderse por menos pese a que no logró consolidarse como titular indiscutido y que Marino Hinestroza llegará como refuerzo en su misma posición.

Desde su desembarco a Boca en 2024 disputó 37 encuentros oficiales, con 1.840 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias. Si bien tuvo una etapa con presencia sostenida en el once, su participación no gravitó como para ser una gran figura del plantel y redujo notablemente su nivel en el cierre del año.

Por el momento, solo fue un llamado por parte de Nacional y Peñarol con el entorno del futbolista y sin oferta formal de por medio, lo que muestra el interés y que ambos equipos uruguayos tienen el nombre de Brian Aguirre en carpeta.