Tras casi cerrar su pase a Liverpool y sonar para Nacional y Peñarol, Nicolás Vallejo es nuevo fichaje del León de México

El futbolista argentino Nicolás Vallejo fue confirmado como nuevo fichaje del León de México , semanas después de casi cerrar su pase a Liverpool y de sonar tanto para Nacional como para Peñarol.

El club mexicano, integrante del Grupo Pachuca , confirmó la contratación de Vallejo junto a la de Diber Cambindo , delantero colombiano proveniente del Necaxa, con un video producido con inteligencia artificial en el que Vallejo actúa como un científico y Cambindo de una especie de Frankestein.

Durante el mismo día el club confirmó las altas del extremo mexicano Juan Pablo Domínguez , que viene de jugar en el Toluca campeón de México, y al zaguero chileno Sebastián Vegas , que estaba con Colo Colo.

Uno te quitará el aliento, el otro, te quitará el miedo: son atacantes bestiales. Bienvenidos a la temible Guarida del León. pic.twitter.com/tVfO64ce6s

Vallejo era propiedad de Independiente, que en 2025 cedió al extremo a Liverpool , donde tuvo una excelente temporada. El extremo argentino de 21 años jugó 37 partidos en el año , en los que convirtió cuatro goles y repartió 12 asistencias, nueve de ellas en el Torneo Clausura.

Todo esto le valió ser incluido en el mejor once del campeonato de la encuesta Fútbolx100 de Referí, y llevó a que Liverpool quisiera comprar el 100% de su ficha en US$ 2.000.000. Sin embargo, cuando la negociación estaba en su etapa final Independiente cambió algunas condiciones y el negriazul se bajó de la negociación.

Nacional ya había consultado a Liverpool por la situación del extremo, y tras la caída de las negociaciones apareció Peñarol, que a pesar del fichaje no baja los brazos.

En un momento en el que el vínculo reflotó, desde el carbonero no descartan que el Grupo Pachuca le ceda al futbolista para la próxima temporada.