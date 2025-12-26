Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / MERCADO DE PASES

Tras casi cerrar su pase a Liverpool y sonar para Nacional y Peñarol, Nicolás Vallejo es nuevo fichaje del León de México

Liverpool casi compra el 100% del pase de Nicolás Vallejo a Independiente por US$ 2.000.000, pero la negociación se cayó en su etapa final

26 de diciembre 2025 - 9:42hs
Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool

Foto: Leonardo Carreño

El futbolista argentino Nicolás Vallejo fue confirmado como nuevo fichaje del León de México, semanas después de casi cerrar su pase a Liverpool y de sonar tanto para Nacional como para Peñarol.

El club mexicano, integrante del Grupo Pachuca, confirmó la contratación de Vallejo junto a la de Diber Cambindo, delantero colombiano proveniente del Necaxa, con un video producido con inteligencia artificial en el que Vallejo actúa como un científico y Cambindo de una especie de Frankestein.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubleonfc/status/2004371715221307634?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante el mismo día el club confirmó las altas del extremo mexicano Juan Pablo Domínguez, que viene de jugar en el Toluca campeón de México, y al zaguero chileno Sebastián Vegas, que estaba con Colo Colo.

Vallejo era propiedad de Independiente, que en 2025 cedió al extremo a Liverpool, donde tuvo una excelente temporada. El extremo argentino de 21 años jugó 37 partidos en el año, en los que convirtió cuatro goles y repartió 12 asistencias, nueve de ellas en el Torneo Clausura.

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool
MERCADO DE PASES

Se cayó el pase de Nicolás Vallejo a Liverpool y Peñarol se suma a la puja por el argentino: ¿qué pasó?

Nicolás Vallejo
NACIONAL

Nacional consultó a Liverpool por Nicolás Vallejo; mirá lo que dijo José Luis Palma sobre el llamado que Flavio Perchman le hizo "caballerescamente" y los rumores de Peñarol

Todo esto le valió ser incluido en el mejor once del campeonato de la encuesta Fútbolx100 de Referí, y llevó a que Liverpool quisiera comprar el 100% de su ficha en US$ 2.000.000. Sin embargo, cuando la negociación estaba en su etapa final Independiente cambió algunas condiciones y el negriazul se bajó de la negociación.

Nacional ya había consultado a Liverpool por la situación del extremo, y tras la caída de las negociaciones apareció Peñarol, que a pesar del fichaje no baja los brazos.

En un momento en el que el vínculo reflotó, desde el carbonero no descartan que el Grupo Pachuca le ceda al futbolista para la próxima temporada.

Temas:

Liverpool Nacional Peñarol Nicolás Vallejo León México

Seguí leyendo

Las más leídas

Las fotos navideñas de Luis Suárez y Lionel Messi
REDES SOCIALES

La Navidad de Luis Suárez y Lionel Messi: la foto temática del uruguayo y la gran cena del argentino

Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman
PERÍODO DE PASES

Nacional y Peñarol se interesaron por un delantero de Boca Juniors; mirá lo que dicen en Argentina

Nicolás Salaberry
NACIONAL

"Con el dolor en el alma": experimentado captador de juveniles de Nacional se despidió del club tras cerrar su ciclo por "diferencias personales"

Urretaviscaya firmó con Wanderers
MERCADO DE PASES

Club por club, repasá las altas y bajas el período de pases: mirá los movimientos que se anunciaron en Navidad

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos