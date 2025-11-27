Dólar
Liverpool le comprará a Independiente el pase del argentino Nicolás Vallejo: los números del futbolista

Daniel Seoane, secretario general de Independiente, confirmó en una entrevista que desde Liverpool "van a hacer uso de la opción" de compra del jugador

27 de noviembre 2025 - 9:36hs
Nicolás Vallejo, jugador de Liverpool, festeja un gol ante Nacional

Nicolás Vallejo, jugador de Liverpool, festeja un gol ante Nacional

FOTO: LEONARDO CARREÑO

Liverpool hará efectiva la opción de compra del futbolista argentino Nicolás Vallejo, que jugó este año en el negriazul cedido desde Independiente de Avellaneda y fue una de las figuras del equipo.

La noticia fue confirmada por Daniel Seoane, secretario general de Independiente, en una entrevista con Radio La Red. Al ser consultado sobre la situación de Vallejo, Seoane dijo que el representante del jugador le confirmó que desde Liverpool "van a hacer uso de la opción" de compra por el jugador.

Desde su llegada a Liverpool a principios de 2025, Vallejo se convirtió en uno de los jugadores fundamentales en el esquema del entrenador Joaquín Papa, y su aporte fue clave para el que el Negro de la Cuchilla ganara el Torneo Apertura y alcanzara la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.

El extremo argentino de 21 años jugó 37 partidos en el año, en los que convirtió cuatro goles y repartió 12 asistencias, nueve de ellas en el Torneo Clausura.

Solo faltó a dos partidos del negriazul en todo el 2025: un partido ante Plaza Colonia por la fecha 12 del Torneo Clausura y el partido por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay contra Durazno. En total, jugó el 89% de los minutos posibles.

Temas:

Liverpool Nicolás Vallejo Independiente

