Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / ARGENTINA

River Plate tiene en carpeta a Kevin Amaro, de Liverpool y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, para 2026: mirá los detalles

River Plate tiene en la mira al lateral derecho de Liverpool, Kevin Amaro, para reforzar a su equipo en el 2026 y por pedido de Marcelo Gallardo

18 de noviembre 2025 - 9:08hs
Kevin Amaro con la camiseta celeste que lucirá Liverpool

Kevin Amaro con la camiseta celeste que lucirá Liverpool

River Plate tuvo un año para el olvido en los deportivo hasta el momento y es por eso que Marcelo Gallardo, con la mente puesta en clasificar a la próxima Copa Libertadores de la manera que sea, busca diagramar el equipo para el siguiente año y por eso es que tendría en carpeta a Kevin Amaro, jugador de Liverpool.

Mientras River se enfoca en la fase de playoffs del Torneo Clausura, la dirigencia ya inició la planificación para el próximo año, cuyo panorama internacional (Copa Libertadores o Sudamericana) influirá en las decisiones de refuerzo. En ese marco, Gallardo ya puso sus ojos en Kevin Amaro, según se informó este martes en Uruguay y medios argentinos.

Uruguay ante República Dominicana / Kevin Amaro
Kevin Amaro, en la mira de River Plate

Kevin Amaro, en la mira de River Plate

Hay muchas posibilidades que Fabricio Bustos no continúe en River Plate a partir del 2026 y Amaro sería el apuntado para disputar el puesto con Gonzalo Montiel en el conjunto Millonario por pedido del propio Gallardo. Esto además teniendo en cuenta que Bustos estuvo bastante condicionado por la lesiones, por lo que buscaría un cambio de club.

River Plate, interesado en Kevin Amaro

El medio TyC Sports de Argentina, a su vez, revela el Millonario ya había realizado un sondeo informal por Amaro a principios de 2025, cuando el club uruguayo tasó su ficha en dos millones de dólares. El representante del jugador se encuentra en el exterior y a su regreso discutirá con Liverpool el futuro de Kevin.

Abel Hernández de Liverpool ante Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
LIVERPOOL

El uno por uno de Liverpool: Nicolás Vallejo y Abel Hernández fueron un martirio para Peñarol

Sebastián Lentinelly en la semifinal Liverpool vs Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

"¡Qué raro, siempre nos echan a uno!": la bronca de Sebastián Lentinelly, golero de Liverpool, al llegar al vestuario tras la derrota ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

No hay una oferta concreta ni contacto formal entre ambos clubes por el lateral derecho de la selección uruguaya, sino que River habría hecho un acercamiento informal por Kevin.

Temas:

River Plate Kevin Amaro Liverpool Marcelo Gallardo

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa y Facundo Pellistri
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa desafectó a cinco futbolistas, que tampoco jugaron frente a México, y se quedó con 22 en la selección uruguaya para visitar a Estados Unidos

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

El festejo de Flavio Perchman y la respuesta de Trostchansky: cómo Nacional le "ganó" la localía a Peñarol para los clásicos de las finales de la Liga AUF Uruguaya

El césped del Estadio Campeón del Siglo mejoró notablemente
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol será local ante Nacional en la primera final de la Liga AUF Uruguaya el próximo domingo y el torneo se define en el Gran Parque Central; mirá los horarios

Ruben Sosa
LIGA AUF URUGUAYA

"Peñarol jugó con 12": la reacción de Ruben Sosa tras el triunfo carbonero ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y en la previa de las finales que jugará Nacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos