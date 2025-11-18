River Plate tiene en carpeta a Kevin Amaro, de Liverpool y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, para 2026: mirá los detalles

Kevin Amaro con la camiseta celeste que lucirá Liverpool

River Plate tuvo un año para el olvido en los deportivo hasta el momento y es por eso que Marcelo Gallardo, con la mente puesta en clasificar a la próxima Copa Libertadores de la manera que sea, busca diagramar el equipo para el siguiente año y por eso es que tendría en carpeta a Kevin Amaro, jugador de Liverpool.

Mientras River se enfoca en la fase de playoffs del Torneo Clausura, la dirigencia ya inició la planificación para el próximo año, cuyo panorama internacional (Copa Libertadores o Sudamericana) influirá en las decisiones de refuerzo. En ese marco, Gallardo ya puso sus ojos en Kevin Amaro, según se informó este martes en Uruguay y medios argentinos.

Uruguay ante República Dominicana / Kevin Amaro Kevin Amaro, en la mira de River Plate Hay muchas posibilidades que Fabricio Bustos no continúe en River Plate a partir del 2026 y Amaro sería el apuntado para disputar el puesto con Gonzalo Montiel en el conjunto Millonario por pedido del propio Gallardo. Esto además teniendo en cuenta que Bustos estuvo bastante condicionado por la lesiones, por lo que buscaría un cambio de club.

River Plate, interesado en Kevin Amaro El medio TyC Sports de Argentina, a su vez, revela el Millonario ya había realizado un sondeo informal por Amaro a principios de 2025, cuando el club uruguayo tasó su ficha en dos millones de dólares. El representante del jugador se encuentra en el exterior y a su regreso discutirá con Liverpool el futuro de Kevin.

No hay una oferta concreta ni contacto formal entre ambos clubes por el lateral derecho de la selección uruguaya, sino que River habría hecho un acercamiento informal por Kevin.