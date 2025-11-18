"Siempre esperás que él te salude primero y luego vos lo saludás": Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, contó cómo es su "enorme" respeto por su "ídolo" Marcelo Bielsa

El entrenador de Estados Unidos , el argentino Mauricio Pochettino , vivirá un partido especial este martes (21:00) cuando se enfrente a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa , a quien considero su “ídolo” y mentor en el fútbol.

“Fue realmente importante en mi juventud, cuando empecé a jugar al fútbol a los 13 o 14 años, cuando llegué a Newell's", dijo Pochettino sobre Bielsa, a quien anteriormente ha llamado como "su padre en el fútbol" y sus comienzos como futbolista en Rosario.

Además, explicó: “Mi relación con él no es como un amigo”. "Mi admiración y mi respeto son enormes. No puedo considerarlo un amigo. No puedo considerarlo una persona normal; es un respeto mucho más grande", afirmó.

También contó cómo es su trato con Bielsa, quien luego lo dirigió en la selección argentina y en Espanyol de Barcelona. "Le hablo como a un hombre que uno admira, es tu ídolo". “ Siempre esperás que él te salude primero, y luego vos saludás”, agregó.

Pochettino dijo que cuando le piden que describa a su colega y mentor, es incapaz de hacerlo. “No lo puedo describir porque el respeto que tengo por él es mucho”.

Para el ex DT de Chelsea, quien vive su primera experiencia como seleccionador, Bielsa lo inspiró para ser entrenador.

"Fue clave en mi carrera como jugador y clave para que yo me enamorara de este juego, e inspirarme. Me inspiró a seguir adelante, tratando de ser entrenador", sostuvo.

De cara al partido de este martes, dijo que va a “disfrutar estar cerca” de Bielsa, pero que será complicado. "Vamos a sufrir porque todos los equipos bajo la dirección de Marcelo son muy difíciles de enfrentar".

Estados Unidos debe llegar en su "pico" al Mundial

Mauricio Pochettino se mostró satisfecho con el triunfo de su equipo por 2-1 frente a Paraguay el pasado sábado, pero dijo que debe seguir mejorando para llegar en su "pico" al Mundial e hizo un llamado a los aficionados para que abracen al combinado nacional.

CHESTER, PENNSYLVANIA - NOVEMBER 15: Head coach Mauricio Pochettino of United States greets head coach Gustavo Alfara of Paraguay at Subaru Park on November 15, 2025 in Chester, Pennsylvania. The United States won 2-1. Drew Hallowell/Getty Images/AFP (Pho Mauricio Pochettino saluda a Gustavo Alfaro en la previa de EEUU vs Paraguay Foto: AFP

"Fuimos mejores ante un equipo que considero muy competitivo y difícil de vencer. Pero eso no es suficiente", dijo en rueda de prensa Pochettino.

"Estamos contentos, sí, pero tenemos que seguir, seguir y seguir, porque necesitamos mejorar, mejorar y mejorar, y llegar al Mundial en nuestro mejor momento, en nuestro pico", añadió.

Estados Unidos ganó con goles de Gio Reyna y Folarin Balogun, que superaron al del paraguayo Álex Arce.

El técnico, satisfecho con la entrega de sus jugadores, dijo que este partido supone "el principio de cómo debe rendir" Estados Unidos. "El desafío ahora es mantener este tipo de capacidad de lucha y de poder competir. Que esto no sea algo extraordinario, sino la señal de identidad de la selección nacional", añadió.

Más allá del partido, Pochettino hizo un llamado a la afición para que apoye a la selección, a pocos meses del inicio del Mundial que Estados Unidos organiza junto a México y Canadá.

"Necesitamos que nuestros aficionados sigan y apoyen a la selección. Necesitamos construir esa relación", dijo.

"Creo que podemos construir algo muy fuerte entre ellos y nosotros de aquí al Mundial. Porque nuestros jugadores necesitan el apoyo y la energía de la gente, y eso es fundamental. Ese es mi mensaje para nuestros aficionados: sigan empujando, crean en la selección, crean en nuestros colores", añadió Pochettino.

Este martes, Estados Unidos y Uruguay se medirán también en un nuevo amistoso que tendrá lugar en Tampa (Florida).