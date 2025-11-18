El ex Nacional Israel Damonte firmó con Boston River y comenzó a entrenar con el plantel principal del sastre
El técnico argentino de 43 años ya viajó a Uruguay y este martes dirigió su primera práctica en Boston River
18 de noviembre 2025 - 12:43hs
Israel Damonte en Colón
@ColonOficial
Boston River tiene nuevo DT para la temporada 2026: el argentino Israel Damonte, quien ya cerró su vinculación y comenzó a entrenar con el plantel principal que está en sus últimos días de actividad tras terminar la Liga AUF Uruguaya.
De esta forma, Damonte regresa al fútbol uruguayo, en el que jugó en Nacional en los años 2012 a 2013.
El platinado mediocampista llegó al tricolor desde Godoy Cruz de Mendoza y fue campeón del Uruguayo 2011/12 con Marcelo Gallardo como entrenador en un equipo que tenía como figuras a Tabaré Viudez, Alexander Medina, Gonzalo Bueno, Richard Porta y Álvaro Recoba.
Damonte jugó 52 partidos en Nacional con 29 triunfos, 11 empates y 12 derrotas, anotando dos goles.
Tras su paso por los tricolores, jugó en Estudiantes de La Plata, el club en el que se formó, Huracán y Banfield, club en el que se retiró en la temporada 2019/20.
Rápidamente comenzó su carrera de entrenador en Huracán de Parque Patricios, en el año 2020, con sus siete primeros partidos.
Luego, al año siguiente dirigió a Arsenal de Sarandí y en 2022 llegó a Sarmiento de de Junín, donde tuvo sus mejores números y dirigió por dos temporadas.
En 2023 también tuvo un corto paso por Colón de Santa Fe, de cuatro partidos, y en 2024 volvió a Sarmiento, su último club, hasta octubre de ese año.
Desde ese momento estaba sin equipo, pero en constante formación con viajes a Europa para ver entrenamientos y estar actualizado con las últimas tendencias.