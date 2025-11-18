Dólar
El ex Nacional Israel Damonte firmó con Boston River y comenzó a entrenar con el plantel principal del sastre

El técnico argentino de 43 años ya viajó a Uruguay y este martes dirigió su primera práctica en Boston River

18 de noviembre 2025 - 12:43hs
Israel Damonte en Colón

Israel Damonte en Colón

@ColonOficial

Boston River tiene nuevo DT para la temporada 2026: el argentino Israel Damonte, quien ya cerró su vinculación y comenzó a entrenar con el plantel principal que está en sus últimos días de actividad tras terminar la Liga AUF Uruguaya.

El técnico de 43 años ya viajó a Uruguay y este martes dirigió su primera práctica.

Su llegada al sastre se da de la mano de Pablo Álvarez, gerente deportivo de Boston River y excompañero de Damonte en Nacional.

Vuelve al fútbol uruguayo

De esta forma, Damonte regresa al fútbol uruguayo, en el que jugó en Nacional en los años 2012 a 2013.

0000565716.webp
Israel Damonte
Israel Damonte

El platinado mediocampista llegó al tricolor desde Godoy Cruz de Mendoza y fue campeón del Uruguayo 2011/12 con Marcelo Gallardo como entrenador en un equipo que tenía como figuras a Tabaré Viudez, Alexander Medina, Gonzalo Bueno, Richard Porta y Álvaro Recoba.

Damonte jugó 52 partidos en Nacional con 29 triunfos, 11 empates y 12 derrotas, anotando dos goles.

Tras su paso por los tricolores, jugó en Estudiantes de La Plata, el club en el que se formó, Huracán y Banfield, club en el que se retiró en la temporada 2019/20.

Rápidamente comenzó su carrera de entrenador en Huracán de Parque Patricios, en el año 2020, con sus siete primeros partidos.

1542824793339.webp
Iván Alonso, integrante del equipo ideal, e Israel Damonte, mejor extranjero en 2013
Iván Alonso, integrante del equipo ideal, e Israel Damonte, mejor extranjero en 2013

Luego, al año siguiente dirigió a Arsenal de Sarandí y en 2022 llegó a Sarmiento de de Junín, donde tuvo sus mejores números y dirigió por dos temporadas.

En 2023 también tuvo un corto paso por Colón de Santa Fe, de cuatro partidos, y en 2024 volvió a Sarmiento, su último club, hasta octubre de ese año.

Desde ese momento estaba sin equipo, pero en constante formación con viajes a Europa para ver entrenamientos y estar actualizado con las últimas tendencias.

