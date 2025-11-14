Dólar
FÚTBOL URUGUAYO

¿El regreso del Israel Damonte al fútbol uruguayo? Boston River va por el ex Nacional para sustituir a Jadson Viera como entrenador

Boston River busca a su nuevo entrenador para la próxima temporada y suena con fuerza el nombre del argentino Israel Damonte

14 de noviembre 2025 - 11:54hs
Israel Damonte
Un niño Emiliano Martínez, Israel Damonte y el Chino
Por  Sebastián Amaya

Sin tiempo que perder tras la finalización del Campeonato Uruguayo, Boston River busca a su nuevo entrenador para la próxima temporada y suena con fuerza el nombre del argentino Israel Damonte, exjugador de Nacional que ahora se desempeña en ese rol.

Como es sabido, la SAD de Boston River tuvo la salida de Jadson Viera rumbo a los tricolores a falta de dos fechas para el cierre del Torneo Clausura.

Boston River Independiente (arg) Copa Sudamericana 2025/Jadson Viera

De esa forma, culminó el ciclo de Viera en los rojiverdes, club al que llegó a principios de 2024 y en el que disputó 89 partidos, logrando buenas actuaciones coronadas con clasificaciones a Copa Libertadores 2025 y a la Copa Sudamericana 2026.

En esos últimos partidos al equipo lo dirigió de forma interina Gustavo Ferreyra, quien volverá a trabajar en las juveniles del club, donde se desempeña como coordinador de Formativas.

Por ese motivo, Boston River comenzó la búsqueda del sustituto de Jadson Viera para la próxima temporada.

0000736951.webp
Israel Damonte
Israel Damonte

Y el nombre que apareció en el radar es el de Israel Damonte, cuya llegada al equipo del barrio Bolívar es “muy probable”, según dijeron a Referí fuentes de la SAD.

Desde Boston River buscan cerrar lo antes posible a su nuevo DT para comenzar a trabajar en el período de pases y en la planificación para la temporada 2026, en la que el equipo jugará la Liga AUF Uruguaya y al Copa Sudamericana, en una nueva experiencia internacional.

Israel Damonte, de Nacional a su carrera como entrenador

De concretarse la llegada de Damonte a Boston River, sería su regreso al fútbol uruguayo, en el que jugó en Nacional en los años 2012 a 2013.

1542824793339.webp
Iván Alonso, integrante del equipo ideal, e Israel Damonte, mejor extranjero en 2013
Iván Alonso, integrante del equipo ideal, e Israel Damonte, mejor extranjero en 2013

El platinado mediocampista llegó al tricolor desde Godoy Cruz de Mendoza y fue campeón del Uruguayo 2011/12 con Marcelo Gallardo como entrenador en un equipo que tenía como figuras a Tabaré Viudez, Alexander Medina, Gonzalo Bueno, Richard Porta y Álvaro Recoba.

Damonte jugó 52 partidos en Nacional con 29 triunfos, 11 empates y 12 derrotas, anotando dos goles.

Tras su paso por los tricolores, jugó en Estudiantes de La Plata, el club en el que se formó, Huracán y Banfield, club en el que se retiró en la temporada 2019/20.

Israel Damonte y su hijo.
Israel Damonte y su hijo.
Israel Damonte y su hijo.

Rápidamente comenzó su carrera de entrenador en Huracán, en el año 2020, con sus siete primeros partidos..

Luego, al año siguiente dirigió a Arsenal de Sarandí y en 2022 llegó a Sarmiento de de Junín, donde tuvo sus mejores números y dirigió por dos temporadas.

En 2023 también tuvo un corto paso por Colón de Santa Fe, de cuatro partidos, y en 2024 volvió a Sarmiento, su último club, hasta octubre de ese año.

Dese ese momento está sin equipo, pero en constante formación con viajes a Europa para ver entrenamientos y estar actualizado.

Temas:

Damonte Boston River Nacional jadson viera SAD

