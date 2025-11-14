¿El regreso del Israel Damonte al fútbol uruguayo? Boston River va por el ex Nacional para sustituir a Jadson Viera como entrenador

Sin tiempo que perder tras la finalización del Campeonato Uruguayo, Boston River busca a su nuevo entrenador para la próxima temporada y suena con fuerza el nombre del argentino Israel Damonte , exjugador de Nacional que ahora se desempeña en ese rol.

Como es sabido, la SAD de Boston River tuvo la salida de Jadson Viera rumbo a los tricolores a falta de dos fechas para el cierre del Torneo Clausura.

De esa forma, culminó el ciclo de Viera en los rojiverdes, club al que llegó a principios de 2024 y en el que disputó 89 partidos, logrando buenas actuaciones coronadas con clasificaciones a Copa Libertadores 2025 y a la Copa Sudamericana 2026.

En esos últimos partidos al equipo lo dirigió de forma interina Gustavo Ferreyra , quien volverá a trabajar en las juveniles del club, donde se desempeña como coordinador de Formativas.

Por ese motivo, Boston River comenzó la búsqueda del sustituto de Jadson Viera para la próxima temporada.

Y el nombre que apareció en el radar es el de Israel Damonte, cuya llegada al equipo del barrio Bolívar es “muy probable”, según dijeron a Referí fuentes de la SAD.

Desde Boston River buscan cerrar lo antes posible a su nuevo DT para comenzar a trabajar en el período de pases y en la planificación para la temporada 2026, en la que el equipo jugará la Liga AUF Uruguaya y al Copa Sudamericana, en una nueva experiencia internacional.

Israel Damonte, de Nacional a su carrera como entrenador

De concretarse la llegada de Damonte a Boston River, sería su regreso al fútbol uruguayo, en el que jugó en Nacional en los años 2012 a 2013.

El platinado mediocampista llegó al tricolor desde Godoy Cruz de Mendoza y fue campeón del Uruguayo 2011/12 con Marcelo Gallardo como entrenador en un equipo que tenía como figuras a Tabaré Viudez, Alexander Medina, Gonzalo Bueno, Richard Porta y Álvaro Recoba.

Damonte jugó 52 partidos en Nacional con 29 triunfos, 11 empates y 12 derrotas, anotando dos goles.

Tras su paso por los tricolores, jugó en Estudiantes de La Plata, el club en el que se formó, Huracán y Banfield, club en el que se retiró en la temporada 2019/20.

Rápidamente comenzó su carrera de entrenador en Huracán, en el año 2020, con sus siete primeros partidos..

Luego, al año siguiente dirigió a Arsenal de Sarandí y en 2022 llegó a Sarmiento de de Junín, donde tuvo sus mejores números y dirigió por dos temporadas.

En 2023 también tuvo un corto paso por Colón de Santa Fe, de cuatro partidos, y en 2024 volvió a Sarmiento, su último club, hasta octubre de ese año.

Dese ese momento está sin equipo, pero en constante formación con viajes a Europa para ver entrenamientos y estar actualizado.