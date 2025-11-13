Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Diego Zabala, exjugador de Nacional, rescindió con su club en Brasil antes del cierre del campeonato: "Se juntaron cinco meses de deudas"

El exjugador de Nacional jugó 17 partidos en la Serie B con el Amazonas, con el que además ganó el campeonato estadual

13 de noviembre 2025 - 11:56hs
Diego Zabala con la camiseta amarilla y negra de Amazonas FC de la Serie B de Brasil

Diego Zabala con la camiseta amarilla y negra de Amazonas FC de la Serie B de Brasil

El exfutbolista de Nacional Diego Zabala rescindió su contrato con el Amazonas de la Serie B de Brasil a dos fechas del final del campeonato, debido a las deudas que el equipo mantenía con el jugador.

"Se juntaron casi cinco meses de deudas en el plantel, más que nada los sudamericanos que estábamos ahí", explicó "Didí" en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

El futbolista alcanzó un "acuerdo de propuesta de pago" con el equipo brasileño y rescindió su contrato, por lo que desde este miércoles está sin club.

Zabala jugó 17 partidos en la Serie B brasileña durante la actual temporada, en la que no logró convertir goles. No jugaba hace cuatro partidos: su último encuentro fue ante el Vila Nova, el 12 de octubre, cuando jugó 29 minutos. Antes de eso estuvo casi dos meses sin minutos.

El uruguayo fue clave para que su equipo ganara el Campeonato Amazonense, torneo estadual, al convertir el gol que le dio el título en la final contra el Nacional de Amazonas.

El Amazonas está decimoctavo en la liga, en zona de descenso. Tiene 35 puntos y está a cinco del Athletic, el último en la puestos de permanencia, a dos partidos del final del campeonato.

