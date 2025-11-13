"Él me pegaba incluso estando embarazada de su hija que tanto dice que ama": expareja de Iván Loriente hizo un fuerte descargo tras las declaraciones del basquetbolista

Ninette Souza, expareja del basquetbolista Iván Loriente y madre de la hija de ambos, hizo un fuerte descargo luego de las declaraciones que realizó el deportista en las que señaló que por razones de salud mental había pensado en “quitarse la vida”.

"Ya hace unos cuantos meses que no vengo bien y la verdad que no estaba yendo a entrenar como voy yo, con alegría, con la pasión que tengo de jugar a este deporte. Estoy pasando por un momento bastante complicado, no hay un solo día que yo esté bien y estoy bastante jodido a nivel de salud mental", dijo este lunes en Pica la Naranja que se emite por radio Universal, AM 970.

Además, habló de su relación y su familia. “Hace cuatro meses que no veo a mi hija de ocho años , fue muy duro para mí y es muy duro para mí el día a día. Aparte no es que solo no puedo verla sino que tampoco puedo hablar con ella. Eso me mata, no saber de ella. Se vienen las fiestas, las fiestas de las escuelas y es súper complicado no saber de mi hija. Me mata".

"Con mi pareja, la hija de ella está pasando bastante mal por su papá. Es una niña de 14 años que está con psicólogo, psiquiatra, medicada, es algo que obviamente también afecta mucho porque vive con nosotros", agregó.

El descargo de Ninette Souza

Este miércoles, Ninette Souza, expareja de Iván Loriente, hizo un fuerte y extenso descargo en sus redes sociales en respuesta a las declaraciones del basquetbolista.

“¡Las cosas por su nombre! No tratemos al AGRESOR Iván Loriente como víctima”, dice en su posteo titulado “La verdad”.

“Hoy hablo desde mi lado más vulnerable… hoy resumo casi 9 años de mi vida para que se sepa la verdad. Primero que nada decir que me dio mucha rabia e impotencia leer ese posteo, escuchar esa nota. En la entrevista no lo preguntaron… pero alguien se pregunta ¿él porque no se puede acercar a su hija? Entrevista donde se habla de salud mental, una persona que hace años se encargó de deteriorar la nuestra. Yo lo conozco muy bien a Iván, fueron casi 9 años de relación. Así que para mí es muy importante contar la verdad. Me han llegado mensajes de todos lados donde se me juzga como mujer, como madre. Donde las personas opinan sin saber lo vivido”, señaló en su cuenta Instagram.

“Me costó muchísimo salir de esta relación, estamos en tratamiento psicológico tanto mi hija como yo por toda esta situación vivida con él. De mi hija solo me voy a limitar a aclarar una cosa ya que no la voy a exponer. Fue una decisión de ella decir que no quiere ver a su padre, de todas formas antes de que la niña pidiera para no verlo, él no la veía por decisión propia. Escuché también que dijo “estaba acostumbrado a verla todos los días de mi vida”, algo que es totalmente falso ya que a veces pasaba hasta un mes sin venir, no apareció en navidad, en año nuevo, reyes e incluso él le prometió a ella que iba a ir el día de festejo de su cumpleaños a soplar las velitas con ella y no apareció, la dejo plantada”, agregó.

Souza también habló de las visitas. “No venía no porque yo no sé lo permitía, no venía por decisión de él. Nuestra hija desde su voz, su edad, su verdad dijo que no lo quiere ver ni saber de él por un largo tiempo, esto fue a raíz de una denuncia que realicé en el Juzgado especializado de Primer Turno, de violencia doméstica. Por toda la violencia que él generó sobre mí, donde diariamente me insultaba, me minimizaba, me denigraba. Me decía cosas como “a vos nadie te quiere”, que yo no servía para nada, que no era nada sin él”.

“Yo sufrí mucho maltrato físico”, agregó. “Él me pegaba incluso estando embarazada de su hija que tanto dice que ama, sus palabras era ‘te voy a pegar en la panza así perdés a la bebé’. Ejerció violencia física, psicológica, económica, ambiental, sexual”, sostuvo.

En la nota también repasó la instancia judicial que vivieron. “Tuvimos a una audiencia, donde fuimos escuchados los tres. Más allá de las pruebas que yo aporté en el juzgado, que fueron muchas. Cuando la jueza le hizo la consulta si me había pegado, él no contradijo, sin titubear asumió que me había violentado tanto físicamente como psicológicamente. Incluso asumió haberme violentado frente a nuestra hija. Lo afirmó con mucha tranquilidad, se ve que para él es algo natural, es algo que hizo siempre”.

“No fui la primera, hubieron muchas mujeres violentadas por él, hasta él tuvo un proceso penal sobre eso pero yo no me voy a meter porque está todo en el expediente, pero sí tiene antecedentes violentos”, agregó Souza.

“Destrozaba nuestra casa y me pegaba”

“Bueno nada… uno enamorada no se daba cuenta del círculo en el que estaba, porque lo amaba, porque apostaba, quedé embarazada enseguida que empezamos a salir. Luego todo empeoró, se encargó de arruinarme todos los momentos más felices de mi vida, empecé a tenerle mucho miedo, él me hizo sentir que sin él no era nada, que sin él no iba a poder vivir. Que era una muerta de hambre, que me iba a quedar en la calle”, señaló.

También indicó que Loriente “llegaba de madruga alcoholizado y se ponía muy violento”. “Destrozaba nuestra casa y me pegaba”.

“Este último tiempo estuve asesorada por mi abogada Noelia Figueredo, a recomendación de ella un mes antes de que yo tomara la valentía de presentar la denuncia le suspendí las visitas ya que él no me decía dónde vivía, dónde se llevaba a la niña, no me daba ningún tipo de explicación, yo no sabía si me la iba a traer, si no me la iba a traer, si iba a estar bien o no”, expresó.

“Incluso llegó amenazarme con presentarse en la institución educativa de la nena, llevársela y no decirme a dónde. Conmigo él tenía actitudes horribles, él me hacía lo que quería. Trataba a nuestra hija como una cosa, que él era el dueño y que sin él ella no era nada. Entonces, como él no me pasaba su domicilio, información básica que una madre debe saber, suspendí las visitas”, explicó.

“Lamentablemente seguimos en un sistema machista”

Souza también contó las amenazas que recibió. “Es por eso que hoy me encuentro en esta situación, tratando de sanar, me encuentro muy angustiada. Yo no podía salir de mi casa, estaba con miedo. Él llegó amenazarme con enviarme alguien para que me lastimen, para dejarme en silla de ruedas. Que si se enteraba que yo metía un hombre a mi casa no me ‘pasaba más plata’ o que me arrancaba la cabeza”.

“Fui a la comisaría de la mujer, me tomaron la denuncia pero no pusieron ni la cuarta parte de todo lo que viví, lamentablemente seguimos en un sistema machista. Cuando una mujer pide a gritos ayuda no la ayudan, luego sí ‘lamentan’. Por suerte la justicia me escuchó, con las pruebas que aportamos con mi abogada y la declaración de las partes en la audiencia”, señaló.

“Yo no quería seguir viviendo con miedo, por eso decidí denunciarlo. Me cuesta muchísimo hablar de este tema pero no puede ser que a él por el simple hecho de ser una figura “pública” lo escuchen y a mí se me juzgue como madre luego de haber sido víctima de violencia de género. Que aún tenga que seguir escuchando mentiras”, agregó Souza. “Solo quiero que se sepa la verdad, que ninguna mujer más tenga que vivir algo así. Que no se trate como víctima al agresor. No intento dar lástima solo intento encontrar paz, para mí y para mí hija”.