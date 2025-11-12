Dólar
Se terminó el ciclo de Ignacio Ithurralde como técnico de Defensor Sporting tras la determinación de la comisión directiva del club

El entrenador violeta había clasificado al equipo a la próxima edición de la Copa Sudamericana, pero se perdió la chance de hacerlo a la Copa Libertadores en el último partido contra Nacional

12 de noviembre 2025 - 18:59hs
Inés Guimaraens

La comisión directiva de Defensor Sporting decidió cesar a Ignacio Ithurralde como técnico violeta, según confió este miércoles una fuente del club a Referí. El entrenador recibió la notificación de parte del presidente de la institución, Diego Franzini

El técnico había asumido su cargo el pasado mes de abril sustituyendo a Álvaro Navarro.

Como informó Referí, el DT dijo: "Maxi (Gómez) le pasa lejos (a Lucas Agazzi). Se tiró con vehemencia y con las dos piernas, pero creéme que si lo quiere romper, lo rompe", dijo Ithurralde este martes en Sport 890.

Y añadió: "Fue a tapar un rechazo. Quizá el juez lo podría haber amonestado, pero hay una imagen que se ve clarito que pasa lejos. Lo que pasa es que cada uno agarra para el lado que quiere".

La decisión de Defensor Sporting

Luego de dirigir en 32 encuentros, de los que ganó 16, empató cinco y perdió 11, clasificando a Defensor Sporting a la Copa Sudamericana (y perdiendo la chance de ir a la Copa Libertadores por el empate contra Nacional del domingo pasado), llegó a su fin el ciclo de Ignacio Ithurralde en el club.

Diego Franzini le comunicó la decisión que fue respaldada por el gerente deportivo, Juan Ahuntchain, según informó la misma fuente.

Si bien hubo cierta conformidad con su trabajo, también hubo diferencias que se entendieron que superaron a las primeras.

De esa manera, ahora juan Ahuntchain se encuentra abocado en la contratación de un nuevo cuerpo técnico para lo que será la temporada 2026

Defensor Sporting Copa Sudamericana Copa Libertadores Ignacio Ithurralde Maximiliano Gómez Nacional

