El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Leandro García Morales y Nicola Pomoli denunciados por insultos en Peñarol: ¿cuántos partidos pueden perderse en la Liga Uruguaya de Básquetbol?

El entrenador de Peñarol, Leandro García Morales, y el jugador Nicola Pomoli fueron descalificados por "insultos" al veedor del partido y quedaron expuestos a sanciones

12 de noviembre 2025 - 21:33hs
Leandro García Morales

Leandro García Morales

Foto: @BasketCAPuy

El partido en el que Peñarol perdió su invicto en la Liga Uruguaya de Básquetbol, el martes contra Goes, dejará secuelas en el equipo. Tanto Nicola Pomoli como el entrenador Leandro García Morales fueron denunciados por insultos y quedaron expuestos a recibir sanciones.

Tanto Pomoli como García Morales fueron descalificados por los árbitros. El partido estuvo a cargo de Andrés Bartel, Carlos Romero y Martín Rial.

Ambos jugadores insultaron al veedor del partido, Gustavo Seijas.

Los insultos están regulados en el artículo 113 del Código Disciplinario Deportivo de la Federación Uruguaya de Basketball.

"Los sujetos que fueran responsables por insultar o agraviar soezmente a los integrantes del equipo arbitral, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y asistentes de equipo, comisionado técnico o a los integrantes de la mesa de control, serán sancionados de la siguiente forma:

a) Los jugadores, entrenadores, integrantes del cuerpo técnico y asistentes de equipo con la pena de suspensión de dos a seis partidos".

Si la pena, que se conocerá la semana próxima, es de dos o tres partidos, Peñarol podrá pagar una multa para que ambos puedan estar en cancha al siguiente partido de que salga el fallo.

En cambio, si la sanción llega a ser de cuatro, cinco o seis partidos, el castigo no será redimible con el pago de una multa y jugador y entrenador deberán cumplir la totalidad de la pena.

Así lo establece el artículo 130 del Código sobre "penas redimibles" cuando establece que: "Los sujetos pasivos de las sanciones referidas en este Código, cuando se trate de "personas físicas”, podrán redimir las mismas, siempre y cuando éstas no superen las tres fechas de suspensión".

Peñarol espera para última hora de este miércoles o para el jueves, el fallo por el partido suspendido contra Hebraica Macabi, jugado en cancha de Larre Borges, donde se originó un conflicto entre la Policía y la hinchada de Peñarol por el ingreso de una bandera que la Policía había incautado y que un hincha se la llevó cuando era custodiada.

En el mismo partido, la hinchada de Goes fue denunciada por insultos a la terna arbitral.

