5 de Oro: resultados del miércoles 12 de noviembre EN VIVO

Este miércoles 12 de noviembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 120.000.000 , lo que equivale a más de US$ 3.000.000 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 58.859.961 y resultó vacante . Por otra parte, el Pozo de Plata ponía en juego $ 1.188.167 y obtuvo un acierto , que se llevó este total. El Pozo Revancha repartía $ 66.408.254 y también resultó vacante .

JUEGOS DE AZAR Sorteo del 5 de Oro: resultados del domingo 9 de noviembre

JUEGOS DE AZAR Sorteo del 5 de Oro acumulado: este miércoles se juegan más de 120 millones de pesos, unos tres millones de dólares

Resultados del Pozo de Oro

47

04

17

45

09

Bolilla extra: 12

Resultados del Pozo Revancha

28

30

23

45

09

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.