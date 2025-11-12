5 de Oro: resultados del miércoles 12 de noviembre EN VIVO

Este miércoles 12 de noviembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 120.000.000, lo que equivale a más de US$ 3.000.000.
El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 58.859.961 y resultó vacante. Por otra parte, el Pozo de Plata ponía en juego $ 1.188.167 y obtuvo un acierto, que se llevó este total. El Pozo Revancha repartía $ 66.408.254 y también resultó vacante.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 12/11/2025
Resultados del Pozo de Oro
- 47
- 04
- 17
- 45
- 09
- Bolilla extra: 12
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.