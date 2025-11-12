Dólar
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 12 de noviembre EN VIVO

Los sorteos del 5 de Oro se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12

12 de noviembre 2025 - 22:37hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 12 de noviembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 120.000.000, lo que equivale a más de US$ 3.000.000.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 58.859.961 y resultó vacante. Por otra parte, el Pozo de Plata ponía en juego $ 1.188.167 y obtuvo un acierto, que se llevó este total. El Pozo Revancha repartía $ 66.408.254 y también resultó vacante.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 12/11/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 47
  • 04
  • 17
  • 45
  • 09
  • Bolilla extra: 12

Resultados del Pozo Revancha

  • 28
  • 30
  • 23
  • 45
  • 09

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro Canal 12 La Banca

