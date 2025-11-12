Dólar
/ Economía y Empresas / CONECTIVIDAD AÉREA

Huelga de pilotos paraliza 173 vuelos de Latam y afecta a 20 mil pasajeros

La aerolínea informó que ha reprogramado la mayoría de los vuelos y reiteró su disposición a dialogar con el sindicato

12 de noviembre 2025 - 15:50hs
1710249072817.webp

Latam Airlines Group informó este miércoles que debió cancelar 173 vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre debido a la huelga convocada por uno de los sindicatos de pilotos, afectando a cerca de 20 mil pasajeros. La compañía aseguró que “casi la totalidad” de ellos ya cuenta con una solución de viaje dentro de un plazo de 24 horas respecto del vuelo original.

“Estamos haciendo un tremendo esfuerzo por entregar la mejor solución disponible para todos los pasajeros que están siendo afectados por esta situación, manteniendo la conectividad del país, en particular de aquellos territorios que más lo requieren”, señaló el vicepresidente de Clientes del grupo, Paulo Miranda, en un comunicado.

La aerolínea indicó que las medidas adoptadas desde este martes, cuando se anunció la paralización de las actividades, se mantendrán mientras dure la medida de fuerza. Asimismo, señaló que aquellos pasajeros que no estén conformes con las alternativas propuestas podrán cambiar su fecha o vuelo sin costo adicional, o bien solicitar la devolución total del pasaje y de los servicios asociados.

Asimismo, la compañía liderada por Roberto Alvo enfatizó que su prioridad es “proteger a los pasajeros y anticiparse a los efectos de la huelga”, recomendando revisar el estado del vuelo en su sitio web o aplicación móvil antes de acudir al aeropuerto.

La empresa reiteró su disposición al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes, sin detallar el estado actual de las negociaciones.

Fuente: Diario Financiero de Chile

