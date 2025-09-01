Dólar
PRESUPUESTO

Proponen "incentivos" a las aerolíneas para que aumente la cantidad de turistas extranjeros

La iniciativa incluida en el Presupuesto supone la "devolución de efectivo" por pasajes vendidos

1 de septiembre 2025 - 12:16hs
Aeropuerto Internacional de Carrasco.JPG

Este domingo el Poder Ejecutivo presentó el Presupuesto que regirá durante este gobierno y entre sus más de 700 artículos, el gobierno de Yamandú Orsi prevé la instrumentación de un "incentivo" para los "servicios aéreos internacionales" que ayuden en el "incremento" de turistas.

El proyecto de ley, que cuenta con 714 artículos, fue entregado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en las últimas horas a la Asamblea General.

El inciso del documento dedicado al Ministerio de Turismo presenta cinco artículos, entre ellos el 319, que le permite a la cartera instrumentar un "incentivo" para las empresas que brinden servicios aéreos internacionales por la venta de pasajes que contribuyan al "incremento de la recepción de turistas extranjeros".

En conversación con El Observador, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, informó que estos "incentivos" refieren a una especie de "devolución de efectivo" para las aerolíneas, con el foco en el incremento de turistas.

Esta iniciativa, según aclaró el jerarca, se mantiene actualmente en "fase de instrumentación" y podría habilitarse de cara al 2026.

Entre los aspectos por definir están el monto por pasaje vendido que se va a devolver o cuál es el "tope total" que la cartera puede devolverle a la aerolínea.

Además, dicho plan se habilitará "si y solo si" hay una contraparte del aeropuerto. Es decir, el ministerio entrega un monto y el aeropuerto también otro. El dinero que se va a devolver será sobre la "venta incremental" de pasajes.

Este artículo se definió tras "largas conversaciones" con el sector privado y también con autoridades de las terminales aéreas.

Sobre estas últimas, el ministro subrayó el "muy buen diálogo" que mantienen y su disposición para "procurar" todas las vías que permitan incrementar la "llegada de extranjeros al Uruguay vía el aeropuerto", siendo que la capacidad operativa de este está "cerca de la mitad".

