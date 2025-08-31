Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / CAMBIOS

El Presupuesto prevé que la cédula pase a llamarse Documento Nacional de Identidad

El cambio de nombre ya se ve en la página web del Ministerio del Interior, aunque algunos de sus links todavía se refieren al documento con su nombre oficial de "cédula"

31 de agosto 2025 - 21:44hs
Foto de archivo. Cédulas de identidad

Foto de archivo. Cédulas de identidad

Inés Guimaraens

El gobierno presentó este domingo el proyecto de Presupuesto para el período 2025-2029, que consiste en 714 artículos que incluyen cambios económicos y normativos en varios organismos del Estado.

Uno de esos entes es el Ministerio del Interior, con más de 50 artículos que incluyen cambios y presupuestos para las cárceles, nuevas direcciones como la de Bienestar Laboral y Psicosocial, y la Policía Comunitaria, y un nuevo sistema educativo de los policías que incluye al Instituto Universitario Policial.

Además, los artículos relacionados a esta cartera también incluyen el cambio de nombre de la cédula de identidad, que es expedida por el Ministerio del Interior a través de su Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), y por Cancillería en las oficinas consulares del exterior.

Más noticias
Fachada de Torre Ejecutiva. Archivo
POLÍTICA

Presupuesto: documento que circula entre ministros y Frente Amplio dice que programa es "un rumbo" y que cumplirán compromisos asumidos en Colonia

La entrega del Presupuesto Nacional a cargo de Gabriel Oddone
POLÍTICA

El ministro Gabriel Oddone entregó al Parlamento el Presupuesto, que definió como "audaz" y "ambicioso"

De acuerdo al artículo 143 del Presupuesto, la cédula pasará a llamarse oficialmente "Documento Nacional de Identidad", o "DNI", término que también se utiliza en Argentina.

El cambio de nombre ya se ve en la página web del Ministerio del Interior, aunque algunos de sus links todavía se refieren al documento como "cédula".

El pasado mes de junio una delegación de la DNIC viajó a la planta de la empresa Thales, en Brasil, que ganó la licitación pública para producir los nuevos DNI.

"La DNIC continúa avanzando en la modernización de sus sistemas y documentos, con el firme propósito de ofrecer a la ciudadanía servicios más seguros, confiables y acordes a los estándares internacionales", se lee en un comunicado publicado por Interior el 16 de junio.

Temas:

Presupuesto cédulas de identidad Gobierno Ministerio del Interior

Seguí leyendo

Las más leídas

Casas cápsula: qué son, cuánto salen y qué hay detrás de esta tendencia que llegó a Uruguay
REAL ESTATE

Casas cápsula: qué son, cuánto salen y qué hay detrás de esta tendencia que llegó a Uruguay

Así terminó el ómnibus de Núñez tras el accidente

Pérdida de dominio y "factor humano": los detalles de la pericia del accidente del ómnibus de Núñez en el que murieron cuatro personas

Bielsa salió un rato del fútbol y envió un mensaje a unos niños
SELECCIÓN URUGUAYA

La gran sorpresa de Marcelo Bielsa en la lista de la selección uruguaya para los partidos ante Perú y Chile por Eliminatorias

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos