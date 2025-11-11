Banco República se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol y será el representante de Uruguay en el Sudamericano de Clubes 2026

Banco República se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol en la rama femenina al ganarle un emocionante partido a Centro Desarrollo de Vóleibol (CDV) por tres sets contra dos. El equipo que dirige Guillermo Williman logró así el boleto para disputar la Liga Sudamericana de Clubes de 2026.

El torneo se jugó en dos etapas. La primera de ellas fue en Paysandú y ahí Banco República derrotó a Juan Ferreira por 3-1 y a Pelotaris 3-0 para avanzar a la final donde se jugó para definir al número 1 para la segunda y definitiva fase.

La definición de la Liga se jugó el fin de semana en cancha de Biguá.

Ahí Banco República despachó a las locatarias con un rotundo 3-0 y se citó en la final contra CDV, verdugo de Juan Ferreira.

CDV, que juega con la base de jugadoras de Atlético Barbato de las últimas temporadas, ganaba 2-0 y tenía encarrilada la final cuando la rebeldía de Banco República afloró en todo su esplendor para terminar llevándose el partido por 3 a 2.

"Fue un lindo partido que para nosotras fue una revancha de la final del Torneo Apertura de la Livosur que perdimos contra ellas", dijo a Referí Fabiana Gómez, jugadora emblema de Banco República, integrante de las selecciones de beach volley por años y con pasado a nivel universitario en Estados Unidos.

La Livosur es el torneo que por años sostuvo en Uruguay la actividad del vóleibol cuando no se realizaban certámenes, a partir de 2008, organizados por la Federación Uruguaya de Vóleibol.

Ese torneo proclama a dos campeonas por año en cada categoría, con el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, que actualmente está en disputa.

Al perder el Apertura 2025, Banco República vio cortada una racha de cinco campeonatos ganados en forma consecutiva en Livosur: Clausura 2022, Apertura 2023, Clausura 2023, Apertura 2024 y Clausura 2024.

Además de Fabi Gómez, el equipo cuenta con la presencia de otra experiente jugadora: Lucía Guigou, de vasta experiencia también en el campo del beach volley.

Gómez explicó cómo hizo su equipo para dar vuelta la final y proclamarse campeón: "Veníamos teniendo muchos errores de saque, no estábamos encontrando una buena defensa y cuando defendíamos no lográbamos hacer el punto. CDV entró con mucha energía y potencia, seguras, defendiendo un montón, pero los partidos son largos. NosotrAs tenemos un plantel muy parejo que podemos rotar, y la dificultad a veces es encontrar el mejor equipo para ese momento, para ese día, para ese partido, y por suerte Guille (Williman) lo encontró. En el tercer set empezamos a defender y bloquear más, y ganar esos puntos de contraataque. Presionamos más en el saque dificultando que ellas jugaran con todas las opciones de ataque. Nos contagiamos entre todas una actitud y energía increíble y logramos como equipo salir adelante". Palabra de campeona.

El plantel campeón