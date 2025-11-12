Tres condenados y un funcionario de CAFO imputado por ayudar a hinchas de Nacional a ingresar pirotecnia en el clásico del Intermedio: ¿cómo la entraban?

La bengala que tiró la hinchada de Nacional en el clásico por la final del Torneo Intermedio

La justicia condenó a tres hombres e imputó a un funcionario de la Comisión Administradora del Field Oficial ( CAFO ) por estar implicados en el ingreso de pirotecnia a la parcialidad de Nacional en el clásico por la final del Torneo Intermedio contra Peñarol, disputado el pasado 6 de julio.

Fuentes de Fiscalía informaron que los tres condenados pasarán 13 meses en libertad a prueba , con ocho meses de trabajo comunitario y la inclusión en la lista negra de espectáculos deportivos, por los delitos de "asociación para delinquir y estrago".

Joaquín Guadalupe, abogado de los condenados, afirmó en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva que los implicados "reconocieron su implicancia en otro tipo de pirotecnia, pero no en la bengala naútica" que hirió gravemente a un policía en el partido , lanzada desde la tribuna Colombes de Nacional.

En tanto, el funcionario de CAFO fue imputado por asociación para delinquir y estrago , delitos por los que pasará 180 días en arresto domiciliario total con tobillera electrónica.

CLÁSICO Detuvieron a hinchas de Nacional y a un funcionario de CAFO por incidentes con bengala náutica en el clásico

Javier Benech, director de Comunicaciones de Fiscalía, explicó en una comunicación a los medios que los hinchas de Nacional le pagaron al funcionario de CAFO y a "proveedores de bebidas y comida" para ingresar la pirotecnia. Incluso, hay registros de transferencias de dinero en los días anteriores a estas personas.

"Una de esas personas que recolectaba dinero de la Barra de Nacional trabajaba en una empresa de pirotecnia que adquiría material y luego se la daba a un proveedor de alimentos y bebidas del Estadio, a quien le pagaban por eso, que ingresaba los bolsos. Estaban también en coordinación con un funcionario de CAFO que escondía los bolsos en lugares estratégicos para que no fueran detectados cuando se hacían las revisiones", expresó Benech en una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890.

Presidente de CAFO sospecha que "hay más gente involucrada" en ingreso de pirotecnia al Centenario

Gonzalo Trabal, presidente de CAFO, afirmó en entrevistas con Radio Oriental, Sport 890 y El Espectador Deportes que el funcionario condenado trabajaba hace 15 años en el sector de Limpieza del organismo, y era además el responsable de guiar a los policías para las revisiones previas a los partidos.

"Nunca había tenido problemas de conducta. Cuando nos enteramos por los medios no lo podíamos creer", afirmó el jerarca, quien expresó que le gustaría poder conversar con el funcionario, pero ya adelantó que no volverá a trabajar en la institución.

Trabal remarcó que el nivel de pirotecnia que se vio en la tribuna tricolor "no lo puede haber ingresado solo un funcionario", por lo que sospecha que "hay más gente involucrada y que hay otras vías de ingreso de pirotecnia al estadio Centenario".

"No tenemos ninguna información sobre cómo se ingresaban las cosas y en donde se guardaban. Necesitamos tenerla para hacer investigaciones internas y que no vuelva a suceder", agregó el director, que espera recibir información de las autoridades para que CAFO pueda comenzar a indagar sobre lo sucedido.