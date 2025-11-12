"Es verdad lo que dicen los delegados de Peñarol": ex dirigente de Nacional habló del "raro" alejamiento del delegado carbonero en la Mesa Ejecutiva y de la "paranoia" de los aurinegros

El exdirigente de Nacional , Claudio Puig , quien integró la Mesa Ejecutiva de Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol en representación de los tricolores hasta enero de este año, se refirió a la salida del delegado de Peñarol en esa entidad, Bruno Gaiero , quien se ausentó por dos años y que ahora los aurinegros quieren que regrese de cara a la definición del Campeonato Uruguayo 2025.

La situación de Gaiero generó diferencias entre los mirasoles y la AUF, ya que desde el club entienden que su representante si bien dejó de asistir a la Mesa Ejecutiva, nunca presentó renuncia formal.

El 11 de julio de 2023, Peñarol, por expresa decisión de su presidente Ignacio Ruglio , retiró a todos sus representantes de la AUF dejando al club sin ningún miembro en ningún órgano o tribunal . La medida se mantiene hasta la actualidad. Desde julio de 2023, Gaiero no participó de ninguna instancia de la Mesa Ejecutiva.

Este miércoles, Puig, quien ingreso a la Mesa Ejecutiva al comenzar el mandato de José Fuentes en Nacional, fue consultado por lo que pasó con Gaiero, con el que trabajó varios meses hasta que Peñarol decidió retirar a todos sus representantes de la AUF.

Claudio Puig

“Trabajamos muy bien”, dijo Puig sobre su colega carbonero. “Tengo muy buen concepto de él”, agregó en declaraciones a radio Carve Deportiva.

Luego, explicó cómo se dio su salida de la Mesa. “Por fines de 2023 él comienza a ausentarse cuando Peñarol dice que va a retirar a todo el mundo y estuvo durante dos años sin concurrir”.

“A nosotros nos sorprendió un poquito que no nos mandara un mensaje dado el grado de cordialidad con el que habíamos trabajado siempre”, recordó. “Estuvo dos años sin ir. No te puedo hablar desde enero (2025), pero hablé con Guillermo (Pena, actual delegado de Nacional en la Mesa Ejecutiva) y siguió sin ir”.

Con respecto a la salida de Gaiero, Puig señaló: “Hay como una renuncia tácita”. “Creo que hay un tema de respeto, hay que respetar las instituciones. Cuando vos estás dos años sin ir, no te comunicaste con tus compañeros, no aclaraste tu situación, es raro que te integres como si nada”.

Aunque también reconoció que no hubo una renuncia formal. “Es verdad lo que dicen los delegados de Peñarol, no hubo una renuncia tácita, pero sí la hubo en los medios. Ahí entramos en temas legales o no legales. Creo que hay temas de forma que deben guardarse”. Agregó.

El “silencio” de Nacional y la “paranoia” de Peñarol

Consultado por la actualidad del fútbol uruguayo, Puig dijo estar de acuerdo con la postura de silencio que tomó la actual directiva de Nacional, la que bajó su presencia mediática.

“Sí, creo que se estaba haciendo mucho ruido en los medios y que Nacional necesitaba tranquilizarse”, señaló.

Puig también habló de la polémica jugada de Maximiliano Gómez en el partido del domingo ante Defensor Sporting, lo que ha generado distintas opiniones y cuestionamientos de referentes carboneros que exigieron la expulsión del delantero tricolor.

20251111 Maximiliano Gómez le entró con las dos piernas a Lucas Agazzi en el partido Nacional vs Defensor Sporting por el Torneo Clausura Maximiliano Gómez le entró con las dos piernas a Lucas Agazzi en el partido Nacional vs Defensor Sporting por el Torneo Clausura

“Las imágenes han dejado tan pegado toda esta movida de Peñarol. Lo más gráfico fueron las declaraciones de Nacho Iturralde, que dice que Maxi pasa a un metro del jugador, pasa lejos, sin ninguna intención de partirlo”, comentó.

“Han quedado tan pegados. Los propios acontecimientos le han contestado”, agregó.

El exdirectivo entiende que se quiere crear con Gómez una campaña como la que se hizo en su momento con el exatacante albo Gonzalo Bergessio. “Creo que es evidente que quieren crear una desestabilización en el jugador, una influencia en el arbitraje, como se hizo en su momento con Bergessio para que tengan marcado al jugador”.

Puig también expresó: “Están pasando cosas en los clásicos que nunca pasaban y si no paramos la pelota…” Consultado sobre qué eran esas coas, dijo: “Que aparezcan bengalas náuticas”.

“Estamos viendo señales en la sociedad que tenemos que amainar”, agregó. “Peñarol entró como en una paranoia de que el mundo se alineó contra mí. En algunas cabezas de varios hinchas de Peñarol eso no entra, pero en otras cabecistas no sabes cómo se toma”.

Para Puig, “tiene que bajar la pelota del lado de Peñarol”. “Nacional ya la bajó. Porque si entra a responder entramos en un clima que te quiero ver”.