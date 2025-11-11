Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

Se desestimó pedido de José Luis Palma para ubicación de hinchas de Liverpool y la Tribuna Colombes no será habilitada en semifinal ante Peñarol

La reunión de coordinación para el operativo de seguridad del partido que el domingo jugarán Liverpool con Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya determinó variantes con lo inicialmente previsto

11 de noviembre 2025 - 22:43hs
Estadio Centenario

Estadio Centenario

La Tribuna Colombes del Estadio Centenario no será, en principio, habilitada para este domingo cuando Liverpool y Peñarol se enfrenten desde la hora 18.00 para la disputa de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.

El ganador de este partido jugará contra Nacional una serie de dos finales para determinar al campeón de la temporada 2025 en el fútbol uruguayo.

Este martes, en horas de la noche, se llevó a cabo la reunión para diagramar el operativo del seguridad para el trascendente encuentro.

Participaron de la misma autoridades del Ministerio del Interior, los encargados de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol y representantes de Liverpool y Peñarol.

Kevin Amaro con la camiseta celeste que lució Liverpool en su último partido en Belvedere
FINALES DEL URUGUAYO

Lo último sobre la situación sanitaria de Kevin Amaro, la figura de Liverpool, de cara a la semifinal con Peñarol

Gonzalo Napoli de Liverpool ante Maximiliano Silvera de Peñarol por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Apronten los paraguas: así es el pronóstico meteorológico para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool vs Peñarol

Tras una extensa reunión que demandó algo más de una hora y media, se determinó no habilitar la Tribuna Colombes hasta tanto no se agoten los boletos para la Tribuna Ámsterdam y la Tribuna Olímpica.

Eso dependerá entonces de la avidez del hincha de Peñarol para comprar los boletos.

También se desestimó el pedido del presidente de Liverpool, José Luis Palma, que el lunes, en el sorteo de la final, solicitó que los hinchas de su club, que ganó el sorteo por lo que será locatario a los efectos administrativos, ocupen el sector de la Tribuna América cercano a la Ámsterdam.

El fundamento de ese pedido estaba en que Liverpool ocupará el banco de suplentes locatario (América contra la Ámsterdam) y Palma pretendía nuclear ahí a todo el pueblo negriazul.

Comenzó entonces a especularse con el sector en dónde se iba a montar un pulmón de seguridad para distanciar bien a las hinchadas, lo cual comenzó a generar un clima de incertidumbre que las autoridades de seguridad se encargaron de despejar este martes.

Liverpool tendrá para venderle a sus hinchas 2.903 entradas. Sus parciales irán a la Tribuna América pero contra la Colombes, que en principio, no estará habilitada.

Mirá en esta nota el precio de las entradas que se espera salgan a la venta este miércoles.

El domingo se jugarán 90 minutos y en caso de igualdad se disputará alargue. De subsistir la misma se irá a la ejecución de tiros penales. El partido será arbitrado por Andrés Matonte.

Temas:

Peñarol Liverpool José Luis Palma Tribuna Colombes

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera fue duro con Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y opinó de los arbitrajes

Sede de la AUF en la calle Guayabos
PEÑAROL Y AUF

Peñarol no volvió a la Mesa Ejecutiva de la AUF: la palabra del representante carbonero y la explicación de Álvaro Rivero, presidente de la Mesa

José Luis Palma, presidente de Liverpool
LIVERPOOL

José Luis Palma: su "ilusión" de cerrar Belvedere con una vuelta olímpica de Liverpool y el "silencio" sobre los derechos de TV del fútbol uruguayo

Sorteo Mundial
MUNDIAL

A 24 días del sorteo del Mundial 2026, así serán los bombos y Uruguay apunta a ser protagonista

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos