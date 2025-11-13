Dólar
/ Nacional / TURISMO

A la espera de Estados Unidos | Otra potencia mundial anunció la eliminación de visa para los viajeros uruguayos

El beneficio que también incluirá a los viajeros de otros 44 países, entre ellos cuatro naciones más de América Latina, tiene como finalidad "seguir facilitando los intercambios amistosos".

13 de noviembre 2025 - 13:29hs
Pasaporte de Uruguay

China anunció la prórroga de la exención de visado hasta el 31 de diciembre de 2026 para ciudadanos provenientes de Uruguay.

El beneficio que también incluirá a los viajeros de otros 44 países, entre ellos cuatro naciones más de América Latina (Argentina, Brasil, Chile y Perú), tiene como finalidad "seguir facilitando los intercambios amistosos entre ciudadanos chinos y extranjeros".

"Los ciudadanos con pasaportes ordinarios de dichos países que viajen a China por motivos de negocios, turismo, visita familiar, intercambio y tránsito, con una estancia en China que no exceda 30 días, podrán ingresar a China sin visado", informó la misión diplomática del gigante asiático en Perú.

image

El anuncio tiene lugar casi un año después de que otra potencia, como Estados Unidos, confirmara que Uruguay está en el “buen camino” para que los ciudadanos puedan ingresar sin visa a su territorio.

"Actualmente hay algo bueno vinculado con el tema de la integración de Uruguay con el sistema Visa Waiver. Este programa está enfocado en el control de fronteras, hay varios requisitos y hemos colaborado con Uruguay desde hace meses para la implementación de todos los requisitos para que pueda entrar”, destacó en noviembre de 2024 la entonces embajadora Heide Fulton en una entrevista con El Observador.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la tasa de rechazo de visas de no inmigrantes de Uruguay ascendía al 2,63%, una cifra por debajo del umbral requerido (3%). “Es una noticia muy importante y muy bienvenida, pero hay otros aspectos de implementación enfocado en el compartimiento de información y otros arreglos que tenemos que seguir adelantando para realizar el logro”, especificó la ahora exfuncionaria.

¿Dónde pueden viajar los uruguayos sin visa?

Pasaporte de Uruguay

De acuerdo al ranking Passportindex 2025, los ciudadanos uruguayos pueden viajar sin visa a 96 países del mundo, mientras que sólo 47 exigen autorización de ingreso previa.

Pasaporte uruguayo y visa requerida (validez por día)

  • Albania: sin visa 90
  • Andorra: sin visa 90
  • Angola: sin visa 30
  • Argentina: sin visa 90
  • Armenia: sin visa 180
  • Austria: sin visa 90
  • Bahamas: sin visa 90
  • Barbados: sin visa 90
  • Bielorrusia: sin visa 30
  • Bélgica: sin visa 90
  • Belice: sin visa
  • Bolivia: sin visa 90
  • Bosnia y Herzegovina: sin visa 90
  • Botsuana: sin visa 90
  • Brasil: sin visa 90
  • Bulgaria: sin visa 90
  • Chile: sin visa 90
  • China: sin visa 30
  • Colombia: sin visa 90
  • Costa Rica: sin visa 180
  • Croacia: sin visa 90
  • Chipre: sin visa 90
  • República Checa: sin visa 90
  • Dinamarca: sin visa 90
  • Dominica: sin visa 21
  • Ecuador: sin visa 90
  • El Salvador: sin visa 180
  • Estonia: sin visa 90
  • Esuatini: sin visa 30
  • Fiyi: sin visa 120
  • Finlandia: sin visa 90
  • Francia: sin visa 90
  • Georgia: sin visa 90
  • Alemania: sin visa 90
  • Grecia: sin visa 90
  • Granada: sin visa 90
  • Guatemala: sin visa 90
  • Guayana: sin visa 90
  • Haití: sin visa 90
  • Honduras: sin visa 90
  • Hong Kong: sin visa 90
  • Hungría: sin visa 90
  • Islandia: sin visa 90
  • Irlanda: sin visa 90
  • Italia: sin visa 90
  • Jamaica: sin visa 30
  • Japón: sin visa 90
  • Kiribati: sin visa 90
  • Kosovo: sin visa 90
  • Letonia: sin visa 90
  • Liechtenstein: sin visa 90
  • Lituania: sin visa 90
  • Luxemburgo: sin visa 90
  • Macao: sin visa 90
  • Malasia: sin visa 90
  • Malta: sin visa 90
  • México: sin visa 180
  • Micronesia: sin visa 30
  • Moldavia: sin visa 90
  • Mónaco: sin visa 90
  • Mongolia: sin visa 30
  • Montenegro: sin visa 90
  • Países Bajos: sin visa 90
  • Nicaragua: sin visa 90
  • Macedonia del Norte: sin visa 90
  • Noruega: sin visa 90
  • Territorios Palestinos: sin visa
  • Panamá: sin visa 90
  • Paraguay: sin visa 90
  • Perú: sin visa 180
  • Filipinas: sin visa 30
  • Polonia: sin visa 90
  • Portugal: sin visa 90
  • Rumania: sin visa 90
  • Federación Rusa: sin visa 90
  • Santa Lucía: sin visa 42
  • San Marino: sin visa 90
  • Serbia: sin visa 90
  • Singapur: sin visa 30
  • Eslovaquia: sin visa 90
  • Eslovenia: sin visa 90
  • Sudáfrica: sin visa 90
  • España: sin visa 90
  • San Vicente y las Granadinas: sin visa 90
  • Suecia: sin visa 90
  • Suiza: sin visa 90
  • Tailandia: sin visa 60
  • Trinidad y Tobago: sin visa 90
  • Pavo: sin visa 90
  • Ucrania: sin visa 90
  • Emiratos Árabes Unidos: sin visa 90
  • Vanuatu: sin visa 120
  • Ciudad del Vaticano: sin visa 90
  • Venezuela: sin visa 90

