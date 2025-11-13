Dólar
/ Nacional / SERPIENTE

Encontraron una serpiente en un comercio de Montevideo: una "falsa coral" bebé de un año y medio

"Debe haber venido en algún auto o en algún cajón de fruta", especuló el veterinario responsable de retirarla

13 de noviembre 2025 - 15:05hs
La serpiente encontrada en Pocitos

La serpiente encontrada en Pocitos

Captura de video de Telemundo (Canal 12)

Encontraron una serpiente en un comercio de las calles Ramón Masini y 26 de Marzo, en el barrio Pocitos. Tras no tener respuesta de "nadie", el encargado del lugar logró dar con un veterinario que se ofreció a retirar al animal.

La serpiente fue avistada por una trabajadora del local quien, en diálogo con Telemundo (Canal 12), contó que el animal ingresó hasta el lugar mientras ella estaba limpiando la vereda "como todos los días".

"Estaba camuflada sobre un murito y con el agua se asustó y se metió", comentó la empleada, quien añadió que el animal se terminó quedando en un rincón del local.

Ante esta situación, empezaron a llamar a diversos lugares para ver "quién se podía hacer cargo de la serpiente", sin embargo, no tuvieron una respuesta inmediata, ya que para tomar la denuncia debían buscar al animal y sacarle una foto.

Ante esto, el encargado del local se mostró crítico con la situación. "Estamos en pleno Pocitos, no puede pasar esto y mucho menos no tener respuesta de nadie", cuestionó.

Tras retirar varias cajas y encontrar a la serpiente, lograron dar con un veterinario que se encargó de rescatarla.

En conversación con el consignado medio, el experto reveló que la serpiente encontrada era una bebé de un año y medio o dos, correspondiente a la especie de "falsa coral".

"Debe haber venido en algún auto o en algún cajón de fruta", especuló el veterinario y añadió que luego la van a liberar "en algún lugar para que siga con su vida".

serpiente Comercio Pocitos Montevideo

