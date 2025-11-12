Un barco con casi 3.000 vacas uruguayas trancado frente a Turquía: decenas han muerto y hay versiones cruzadas

Vacas: exportación de ganado en pie desde el puerto de Montevideo (foto de archivo).

Cerca de 3.000 vacas procedentes de Uruguay llevan tres semanas bloqueadas en un carguero frente a las costas de Turquía , debido a la falta de certificados sanitarios y comerciales en regla , informaron las autoridades turcas este miércoles.

Sin embargo, un responsable del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo aseguró que no se trata de un problema sanitario, sino de un diferendo comercial .

El carguero "Spiridon II", que zarpó de Montevideo el 19 de septiembre, se encuentra anclado frente al puerto de Bandirma (oeste de Turquía) desde el 21 de octubre, indicó el miércoles a la AFP el servicio de comunicación del gobierno turco.

Al menos 48 animales han muerto tras más de 50 días en el mar, según varias ONG y medios turcos.

Antecedente

Todo esto sucede en un año en el que la exportación de ganado en pie desde Uruguay estuvo en el foco de todos, cuando inicialmente el MGAP informó la suspensión temporaria de otorgamiento de nuevos permisos para embarcar ganado gordo pronto para faena, lo que fue cuestionado por los productores ganaderos.

La versión del gobierno de Turquía

"Se presentó una solicitud de importación el 21 de octubre ante el puesto de control veterinario del puerto de Bandirma para la entrada de 2.901 cabezas de ganado procedentes de Uruguay, en nombre de 15 empresas", explicó el gobierno en un comunicado.

Agregó que se registraron irregularidades en la carga.

"Las inspecciones revelaron que algunos animales no llevaban ni aretes ni chips de identificación electrónica, y que 469 no coincidían con las listas suministradas", agregó.

"Debido a estas irregularidades, se denegó la entrada del cargamento al territorio nacional y se añadió la mención 'RECHAZADO' a los 15 certificados defectuosos", indicó.

La decisión fue comunicada a la dirección de aduanas el 23 de octubre.

El dato

Durante 2024, último ejercicio anual completo, Uruguay exportó 347 mil vacunos vivos y el 99% tuvo como destino Turquía: los adquirió la empresa estatal turca ESK (Agencia de Carne y Leche).

La mirada desde el MGAP

En cambio, Marcelo Rodríguez, director de Servicios Ganadero del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay, dijo a la AFP que "no hay un problema sanitario".

"El problema es un problema comercial entre el exportador y el importador, (porque) aparentemente el importador había elegido unos animales que no fueron en el barco", añadió.

Según Rodríguez, la cantidad de animales que hacen la cuarentena y pasan por exámenes para determinar si son aptos para recibir el certificado sanitario para la exportación es mayor a la del embarque final.

"Fueron alrededor de 4.000 animales que se eligieron en los diferentes predios para que entraran a la cuarentena, y de eso se exportaron 2.900 y algo, que fueron lo que el importador supuestamente eligió para que fueran al destino final", explicó.

"Desde el punto de vista sanitario está todo correcto", añadió.

Desde su salida de Uruguay, las vacas han permanecido confinadas en el barco, denuncian varias ONG que también destacan el estado deplorable del navío.

Según la Fundación para el Bienestar Animal (AWF), que exige el desembarco inmediato de los animales, 48 ya habían muerto la semana pasada.

De acuerdo con la AWF y la ONG francesa Robin des Bois, la carga estaba destinada a los mercados de Turquía y Medio Oriente, incluido Israel, informó AFP.