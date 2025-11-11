Dólar
/ Agro / RECOMENDACIONES

Productos, precios y vigencia de una nueva Lista Inteligente del Observatorio Granjero

Con precios de frutas y verduras que en varios rubros siguen en niveles convenientes para el consumidor se activó una nueva Lista Inteligente

11 de noviembre 2025 - 12:55hs
Lista Inteligente: nueve productos recomendados.

Pexels (archivo)

Con precios de frutas y verduras que en varios rubros siguen en niveles convenientes para el consumidor –por ejemplo es el caso de la zanahoria y la cebolla– se activó una nueva Lista Inteligente, un conjunto de productos de granja de compra recomendada a la población.

Esta vez integran la lista, que tiene vigencia desde este martes 11 de noviembre y hasta el lunes 24, los siguientes rubros: melón, acelga, arándanos, cebolla temprana, frutilla, pepino, remolacha, rúcula y zanahoria.

El mercado de frutas y verduras

Desde el Observatorio Granjero se informó, en su último reporte este lunes 10, que en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) la semana comenzó con una jornada “ágil en un escenario de buena concurrencia de público comprador” y que “según referentes, el inicio del mes y las buenas condiciones del fin de semana fueron los principales determinantes de la mejora en la colocación”.

Martín Gutiérrez, dueño del puesto La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente de ese centro de comercialización de frutas y hortalizas, dijo a El Observador que “en estos primeros días de noviembre ya se nota la mejora de la demanda, el clima favorece la comercialización y es importante destacar que no se observó ningún producto nacional que se incrementará en el precio”.

Agregó que “los productos de hoja están bien de precios y con buena calidad, aparecen los duraznos con buen precio, la frutilla con altibajos debido a la oferta, pero en general se espera una gran mejoría en este mes”.

El contexto

Para contribuir a una alimentación más adecuada en la población en Uruguay y, al mismo tiempo, estimular la comercialización de frutas y verduras que aportan al mercado los productores granjeros, se creó el chatbot FerIA, disponible y relacionado con una propuesta tradicional que tiene esos mismos objetivos, la Lista Inteligente.

Emprendimiento del MGAP y la UAM

La Lista Inteligente es un conjunto de agroalimentos producidos en el sector granjero, cuyo consumo es recomendado por el mencionado observatorio, emprendimiento ejecutado en el marco del convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

La nueva lista tiene los siguientes precios de referencia:

  • Melón $ 79 cada uno
  • Acelga $ 50 los dos atados
  • Arándanos $ 100 la petaca
  • Cebolla temprana $ 55 el kilo
  • Frutilla $ 150 el kilo
  • Pepino $ 55 el kilo
  • Remolacha $ 60 el atado
  • Rúcula $ 50 la bolsita
  • Zanahoria $ 39 el kilo

Fuente: La Feria de la UAM – precios del martes 11 de noviembre

IMG_5887

Lista Inteligente: útil para el granjero y los consumidores

La mencionada lista, conformada siempre por nueve productos, se renueva quincenalmente y contiene una selección de productos que conviene sean adquiridos, porque tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional– y presentan un precio conveniente.

El incremento en la ingesta de esos productos es un beneficio de alta relevancia, dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos: el consumo diario en Uruguay está en 287 gramos cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda un mínimo de 400 gramos.

A la vez, es un factor de apoyo a los granjeros, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas un gran volumen y cuya comercialización es coyunturalmente más dificultosa.

En este enlace se accede a una descripción de las propiedades de esos nueve productos y los modos de conservación recomendados.

Los precios mayoristas en la UAM

  • Con respecto al último relevamiento de precios, se observaron aumentos en los valores de zapallito, frutilla, espinaca, puerro, boniato Arapey y Cuarí, zapallo Kabutiá y pepino de calidad superior.
  • Por otro lado, se registraron descensos en los valores de cebolla temprana y Roja y tomate oblongo.
Temas:

Lista Inteligente productos Observatorio Granjero Frutas y verduras granja

