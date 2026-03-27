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Cuándo juega la selección uruguaya de Marcelo Bielsa su próximo partido amistoso como preparación para el Mundial 2026

La selección uruguaya igualó 1-1 ante Inglaterra este viernes de noche, en el primer encuentro de la fecha FIFA de marzo

27 de marzo de 2026 21:35 hs
Guillermo Varela y Agustín Canobbio en el partido entre Inglaterra y Uruguay en Wembley

Guillermo Varela y Agustín Canobbio en el partido entre Inglaterra y Uruguay en Wembley

Foto: EFE

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa volverá a jugar el próximo martes 31 de marzo, en el marco de la fecha FIFA de marzo.

Tras el empate de este viernes de noche en Londres, 1-1 ante Inglaterra, enfrentará el martes a la hora 15.30 de Uruguay a Argelia en Turín (Italia).

Esta selección disputará el Mundial que comenzará en junio y Bielsa tendrá la oportunidad de enfrentar a un equipo africano, como ensayo porque en el grupo Uruguay se medirá ante Cabo Verde.

Luego de este amistoso, la selección volverá a encontrarse a fines de mayo en el Complejo de la AUF, donde durante tres semanas realizará la preparación en Uruguay para el torneo de Canadá, EEUU y México.

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Dónde ver Inglaterra vs Uruguay: cable, streaming y TV abierta

El partido del martes se podrá ver por cable, streaming y TV abierta.

En los cables se estará en todos los cableoperadores del país.

En televisión abierta en Canal 5 (que también tendrá el Mundial 2026).

Por streaming en AntelTV y en Youtube de AUFTV (con un costo de US$ 10 para los dos partidos, el de este viernes y el martes próximo frente a Argelia en Turín).

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