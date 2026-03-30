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Bono social de UTE: quiénes pueden acceder a descuentos de hasta 90% en su factura de energía eléctrica

El bono alcanza a una cantidad significativa de hogares —alrededor de 164.000— y busca garantizar el acceso a la energía como un servicio esencial

30 de marzo de 2026 10:17 hs
Factura de UTE.
Factura de UTE. Leonardo Carreño

Lo que importa del bono social de UTE

  • El Bono Social de Energía Eléctrica de UTE ofrece descuentos de entre 80% y 90% en la factura para hogares vulnerables.
  • Alcanza a unas 164.000 viviendas en Uruguay vinculadas a programas sociales del Mides y planes de UTE.
  • Los mayores beneficios (hasta 90%) corresponden a titulares de la Tarjeta Uruguay Social Doble.
  • El acceso es automático: no se requiere trámite si se cumplen las condiciones.
  • El descuento aplica con límites de consumo mensual, que varían según el tamaño del hogar.

Contexto

¿Qué es el Bono Social de Energía Eléctrica de UTE?

Se trata de una bonificación implementada por UTE con el objetivo de reducir el costo del servicio eléctrico para los hogares más vulnerables del país. La iniciativa busca garantizar el acceso a la energía como un servicio esencial, al tiempo que promueve un uso eficiente del consumo.

¿A quiénes está dirigido el beneficio?

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El bono está orientado a personas que forman parte de programas sociales gestionados principalmente por el Mides, así como a usuarios incluidos en el Plan de Inclusión Social de UTE. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

  • Titulares de la Tarjeta Uruguay Social (en sus versiones simple y doble).
  • Beneficiarios de Asignaciones Familiares del Plan de Equidad.
  • Personas incluidas en el Plan Asistencia a la Vejez.
  • Otros colectivos que serán incorporados progresivamente según defina UTE.

¿Qué descuentos se aplican y cómo funcionan?

Los descuentos varían según el tipo de beneficio social que tenga el usuario:

  • Tarjeta Uruguay Social Doble: 90% de descuento.
  • Tarjeta Uruguay Social Simple: 85% de descuento.
  • Asignaciones Familiares, Plan Asistencia a la Vejez y otros planes: 80% de descuento.

Estos porcentajes se aplican sobre el consumo eléctrico, pero con un tope mensual. En general, el límite es de hasta 250 kWh para hogares de uno a cuatro integrantes y puede llegar a 300 kWh en hogares más numerosos, dependiendo del caso.

¿Qué condiciones deben cumplir los usuarios?

Además de estar incluidos en los programas sociales, los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos vinculados al servicio eléctrico:

  • Ser titulares del suministro en su vivienda habitual.
  • Tener un único servicio de electricidad a su nombre.
  • Contar con una potencia contratada igual o menor a 4,5 kW.
  • Estar adheridos a tarifas residenciales (simple, doble horario o triple horario).

¿Es necesario hacer un trámite para acceder?

No. Según UTE, el acceso al bono es automático para quienes cumplen con todos los requisitos. Esto implica que no es necesario realizar una solicitud formal. Sin embargo, si una persona entiende que debería estar incluida y no recibe el beneficio, se le recomienda consultar ante el Mides.

¿Qué impacto tiene este beneficio?

El bono alcanza a una cantidad significativa de hogares —alrededor de 164.000— y representa una herramienta clave de política social. Al reducir drásticamente el costo de la electricidad, permite aliviar el gasto mensual de familias en situación de vulnerabilidad y contribuye a mejorar sus condiciones de vida.

Cómo sigue

El Bono Social de Energía Eléctrica forma parte de una política que UTE prevé ampliar de manera gradual. Según lo informado, se continuará incorporando nuevos colectivos que cumplan con criterios de vulnerabilidad definidos por el organismo. En paralelo, el esquema mantiene su foco en dos ejes: garantizar el acceso a la energía y fomentar un consumo responsable dentro de los límites establecidos.

Para los usuarios, el seguimiento pasa por verificar si cumplen con las condiciones exigidas y controlar si el descuento se refleja correctamente en la factura. En caso contrario, el canal de consulta principal seguirá siendo el Mides, que actúa como nexo entre los programas sociales y la aplicación del beneficio en el servicio eléctrico.

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