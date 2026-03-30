Los mejores conejos del país en la Semana Criolla y, además, el por qué es tan valioso comer esa carne

En la Semana Criolla que organiza la Intendencia de Montevideo , con actividades hasta el domingo 5 de abril, hay varias propuestas relacionadas con el sector de la producción de alimentos y una la desarrolla la Sociedad Uruguaya de Cunicultores (Sudec) , con exposición de conejos y promoción de los beneficios del consumo de esa carne .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En el Galpón de Conejos, en la Rural del Prado y durante la edición 99 de la Semana Criolla, este año participan nueve cabañeros y 14 expositores con unos 150 ejemplares de cinco razas.

La exposición otoñal de la Sudec, gremial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), es una de las instancias más relevantes en el calendario anual de la entidad que preside Dardo Dutra.

En el mercado de granos el petróleo manda y la presión sobre los fertilizantes se agudiza

La lechería uruguaya avanza a una sólida velocidad crucero con los tambos empujando y un escollo por delante

Dutra fue, además, el encargado de la jura, junto con el jurado Hugo Piva, con la secretaría en la gestión de evaluación genética cunícula a cargo de Laura Quiroga.

Ambos jurados destacaron el nivel de la exposición, felicitaron a los cabañeros e invitaron al público que concurra a la Semana Criolla a visitar el Galpón de Conejos.

DSC_0034 Hugo Piva con el mejor macho de toda la Expo Otoño.

DSC_0042 Dardo Dutra con la mejor hembra de toda la Expo Otoño.

Carne de conejo

Este año la novedad fue que se instaló un stand institucional, junto a la sede de Sudec que está al costado del Galpón de Conejos, con información sobre cómo aprovechar gastronómicamente la carne de conejo.

DSC_0045

Dentro del galpón, además, aparece con claridad la información sobre las ventajas que tiene esta carne, más allá del sabor y su versatilidad en la cocina, con valores que la posicionan en un sitio de liderazgo, explicaron los anfitriones en ese sitio de la Rural del Prado.

DSC_0035

El dato

Quienes quieran invertir en genética líder pueden hacerlo en el Galpón de Conejos. Es posible, por un lado, obtener datos de los cabañeros y contactarlos. Pero, además, están a la venta varios de los ejemplares premiados. Por ejemplo, el precio del mejor ejemplar de toda la expo es $ 12.000, existiendo valores en un amplio abanico.

DSC_0054

Veredictos de la Expo Otoño de Conejos

El mejor conejo de toda la muestra llegó desde Montevideo rural, la mejor hembra de la expo vino desde San Carlos y la mejor promesa desde Pajas Blancas (Montevideo).

Raza Neocelandes

Gran campeón, mejor macho y mejor ejemplar sin distinción de raza ni sexo de Luis Chiappino

Gran campeona de Luis Chiappino

Raza Californiana

Gran campeón de Bruno Chiappino

Gran campeona y mejor hembra de Martín Álvarez

Raza Chinchilla Americano

Gran campeón y gran campeona de Laura Quiroga

Raza Rhinelander

Gran campeón y gran campeona de Dardo Dutra

Categoría promesas

Mejor hembra y mejor ejemplar sin distinción de raza ni sexo la Neocelandes de Laura Quiroga

Mejor macho el Californiano de Martín Álvarez

Nota: está presente, con exhibición de ejemplares, la raza Holandés de Fantasía.

Las cabañas

Participaron cabañas de distintas partes del país: Luis Chiappino, de Montevideo rural; 3M, de Montevideo: El Piruchín, de Las Piedras, Canelones; Conejal del Sur, de Rodríguez, San José; Los Paraísos, de Montevideo; y El Roble, de San Carlos, Maldonado.

DSC_0051

Cursos de Sudec sobre cómo criar conejos

Desde Sudec se informó a El Observador que el lunes 11 de mayo comenzará el curso de introducción a la cunicultura de este año, con cuatro clases virtuales (los días 11, 18, 21 y 26 de ese mes) y una presencial en una cabaña.

Se capacitará en los siguientes ejes temáticos y habrá entrega de diplomas:

Orígenes de la cunicultura

Estándares de las razas

Manejo de sanidad

Instalaciones necesarias

Rentabilidad

Producción familiar

Producción industrial

Por informes, hay que llamar a los teléfonos 2337 8228 / 096 059 746 / 095 566 202.

El correo electrónico para trasladar consultas es [email protected] y la sociedad tiene presencia en las redes sociales (Instagram y Facebook).