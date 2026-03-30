Los mejores conejos del país en la Semana Criolla y, además, el por qué es tan valioso comer esa carne
En la Semana Criolla que organiza la Intendencia de Montevideo, entre varias propuestas relacionadas con el sector productivo, destaca la Expo Otoño de Conejos
30 de marzo de 2026 14:09 hs
Conejos: los destacadas entre los mejores del país están en jaulas diferenciadas con las cocardas, datos de las cabañas y los precios de los que están a la venta.
Fotos: Juan Samuelle
En la Semana Criolla que organiza la Intendencia de Montevideo, con actividades hasta el domingo 5 de abril, hay varias propuestas relacionadas con el sector de la producción de alimentos y una la desarrolla la Sociedad Uruguaya de Cunicultores (Sudec), con exposición de conejos y promoción de los beneficios del consumo de esa carne.
En el Galpón de Conejos, en la Rural del Prado y durante la edición 99 de la Semana Criolla, este año participan nueve cabañeros y 14 expositores con unos 150 ejemplares de cinco razas.
Exposición de una de las gremiales de la ARU
La exposición otoñal de la Sudec, gremial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), es una de las instancias más relevantes en el calendario anual de la entidad que preside Dardo Dutra.
Dutra fue, además, el encargado de la jura, junto con el jurado Hugo Piva, con la secretaría en la gestión de evaluación genética cunícula a cargo de Laura Quiroga.
Ambos jurados destacaron el nivel de la exposición, felicitaron a los cabañeros e invitaron al público que concurra a la Semana Criolla a visitar el Galpón de Conejos.
Carne de conejo
Este año la novedad fue que se instaló un stand institucional, junto a la sede de Sudec que está al costado del Galpón de Conejos, con información sobre cómo aprovechar gastronómicamente la carne de conejo.
Dentro del galpón, además, aparece con claridad la información sobre las ventajas que tiene esta carne, más allá del sabor y su versatilidad en la cocina, con valores que la posicionan en un sitio de liderazgo, explicaron los anfitriones en ese sitio de la Rural del Prado.
El dato
Quienes quieran invertir en genética líder pueden hacerlo en el Galpón de Conejos. Es posible, por un lado, obtener datos de los cabañeros y contactarlos. Pero, además, están a la venta varios de los ejemplares premiados. Por ejemplo, el precio del mejor ejemplar de toda la expo es $ 12.000, existiendo valores en un amplio abanico.
Veredictos de la Expo Otoño de Conejos
El mejor conejo de toda la muestra llegó desde Montevideo rural, la mejor hembra de la expo vino desde San Carlos y la mejor promesa desde Pajas Blancas (Montevideo).
Raza Neocelandes
Gran campeón, mejor macho y mejor ejemplar sin distinción de raza ni sexo de Luis Chiappino
Gran campeona de Luis Chiappino
Raza Californiana
Gran campeón de Bruno Chiappino
Gran campeona y mejor hembra de Martín Álvarez
Raza Chinchilla Americano
Gran campeón y gran campeona de Laura Quiroga
Raza Rhinelander
Gran campeón y gran campeona de Dardo Dutra
Categoría promesas
Mejor hembra y mejor ejemplar sin distinción de raza ni sexo la Neocelandes de Laura Quiroga
Mejor macho el Californiano de Martín Álvarez
Nota: está presente, con exhibición de ejemplares, la raza Holandés de Fantasía.
Las cabañas
Participaron cabañas de distintas partes del país: Luis Chiappino, de Montevideo rural; 3M, de Montevideo: El Piruchín, de Las Piedras, Canelones; Conejal del Sur, de Rodríguez, San José; Los Paraísos, de Montevideo; y El Roble, de San Carlos, Maldonado.
Cursos de Sudec sobre cómo criar conejos
Desde Sudec se informó a El Observador que el lunes 11 de mayo comenzará el curso de introducción a la cunicultura de este año, con cuatro clases virtuales (los días 11, 18, 21 y 26 de ese mes) y una presencial en una cabaña.
Se capacitará en los siguientes ejes temáticos y habrá entrega de diplomas:
Orígenes de la cunicultura
Estándares de las razas
Manejo de sanidad
Instalaciones necesarias
Rentabilidad
Producción familiar
Producción industrial
Por informes, hay que llamar a los teléfonos 2337 8228 / 096 059 746 / 095 566 202.
El correo electrónico para trasladar consultas es [email protected] y la sociedad tiene presencia en las redes sociales (Instagram y Facebook).