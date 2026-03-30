Apareció un roedor en un local de McDonald's en Punta del Este

La franquicia de McDonald's Arcos Dorados activó en las últimas horas un "protocolo de control ambiental" tras la aparición de un roedor en un local de Punta del Este , según pudo confirmar El Observador con fuentes de la empresa.

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales un video que mostraba la presencia de un roedor dentro de un local de McDonald's en un local de la calle Gorlero .

El Observador consultó por este hecho a fuentes de Arcos Dorados , franquicia que opera McDonald's en Uruguay y otros 20 países en América Latina, y desde la empresa aseguraron estar al tanto del tema.

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Además, afirmaron haber activado en las últimas horas un "protocolo de control ambiental" en el local ubicado en Avenida Juan Gorlero tras tener también un "indicio previo" hace varios días.

La empresa de servicios ambientales contratada, Amalur, realizó esta mañana una nueva inspección "exhaustiva" en todo el local y no detectó "presencia de roedores ni de ninguna plaga dentro del restaurante". Por esta razón el lugar se matiene operativo por estas horas.

Aun así, según explicaron desde Arcos Dorados, como medida "adicional" sumaron varias "medidas de control" y el refuerzo del "control perimetral" en el lugar.

La aparición del animal en el local, según dijeron, pudo corresponder a la existencia de "dos focos de plaga" en locales comerciales linderos, uno a cada lado del McDonald's.

La franquicia en "contadas ocasiones" ya había avisado a varias "autoridades" de este hecho.

"De todas formas, seguimos monitoreando en tiempo real y mantenemos el contacto directo con Amalur Servicios Ambientales para cualquier novedad. La seguridad e higiene de nuestros clientes y equipo es prioridad absoluta y no bajamos la guardia", resumieron.

Arcos Dorados cuenta en Uruguay con un programa que permite realizar en unos 15 minutos una recorrida por la cocina de los McDonald's para conocer cómo se preparan los distintos productos, el origen de los ingredientes, la seguridad alimentaria del lugar y los almacenamientos. Este plan no está habilitado en horarios picos y en plazas de comida.