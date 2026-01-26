Video: aparecieron decenas de ratas en un cantero del Parque Rodó y la IM retirará a personas en situación de calle para limpiar y podar

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video de la zona del Parque Rodó , donde más de una decena de ratas se moviliza por el cantero de la calle Tomás Garibaldi entre Bulevar Artigas y Julio Herrera y Reissig.

La Intendencia de Montevideo emitió un comunicado este lunes informando que la filmación corresponde al 16 de enero.

Ese día personal de la comuna realizó un "monitoreo sanitario" en la zona y constató "indicios de actividad de roedores" en una zona de "arbustos densos y de difícil acceso".

Desde la IM añadieron que en el lugar encontraron "factores ambientales que favorecen la proliferación" de roedores, como "la acumulación de residuos y restos de alimentos", lo que se atribuyó a personas en situación de calle que pernoctan en el lugar.

La intendencia realizó una "intervención interinstitucional" con los ministerios de Interior y Desarrollo Social para retirar a las personas de allí y colocó productos para el control de roedores. Además, se realizó una "limpieza integral del área".

Sin embargo, cuando el personal de la comuna volvió al lugar para continuar con tareas de limpieza y poda, constataron que otra vez había personas en situación de calle ocupando el lugar. La comuna adelantó que este martes retirará a las personas del lugar y avanzará con la poda.