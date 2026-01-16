UTE negó responsabilidad en falla de nuevo juego del Parque Rodó y dijo que se inauguró sin "condiciones técnicas" necesarias

UTE , la empresa pública responsable de brindar energía, negó que un problema vinculado al suministro que ofrece al Parque Rodó haya tenido que ver con la falla que registró la nueva atracción llamada Torre de Caída Libre, que en su primer día de uso se trancó en el aire.

El coordinador de los juegos del parque, Pablo Lotito , había dicho que el problema no se debió a un fallo del juego , sino a un inconveniente relacionado con el suministro eléctrico, algo que la empresa negó este viernes en un comunicado.

"La situación registrada no estuvo asociada a una falla del suministro eléctrico de UTE , sino a la falta de finalización del trámite de aumento de potencia y a la ausencia de pruebas y verificaciones técnicas previas a la puesta en funcionamiento del juego", explicó UTE en un comunicado.

Lotito había declarado a Subrayado de Canal 10 que lo sucedido el día de la inauguración de los nuevos juegos "no fue falla del juego sino falla de UTE por la llave utilizada ". Además añadió que debido a la cantidad de horas de uso y el peso, la llave no soportó la carga y tuvo que ser reemplazada.

El coordinador aseguró que el juego en cuestión cumple con todas las habilitaciones necesarias y aseguró que se reactivará una vez que UTE termine los trabajos correspondientes.

El comunicado de la empresa, sin embargo, señaló que "el juego fue puesto en funcionamiento sin que estuvieran dadas las condiciones técnicas y contractuales necesarias", que "UTE no es responsable por las fallas ocurridas, asociadas a la falta de verificación del trámite de aumento de potencia, a las tareas técnicas a cargo del instalador del cliente y a una estimación insuficiente de la demanda eléctrica requerida".

La Torre de Caída Libre "se alimenta de un suministro eléctrico que ya se encontraba activo con anterioridad, utilizado también para el funcionamiento del juego 'Kamikaze'. Dicho suministro contaba con una baja potencia contratada, adecuada para el funcionamiento de ese juego", pero la situación cambió en "en setiembre de 2024".

Según la empresa, en esta fecha, "el técnico instalador contratado por el titular del juego solicitó ante UTE un aumento de potencia superior al doble de la originalmente contratada".

"Este tipo de solicitud implica, por un lado, obras a cargo de UTE en la red de distribución y, por otro, la adecuación del puesto de medida y de las instalaciones internas del cliente, tareas que deben ser coordinadas y ejecutadas por el instalador. UTE realizó las tareas correspondientes y notificó su finalización en mayo de 2025, quedando pendiente la intervención del técnico instalador para completar el proceso, lo cual no ocurrió antes de la inauguración del juego", sostiene el comunicado.

"El titular del suministro estaba en conocimiento de que el aumento de potencia no se había concretado, ya que el contrato correspondiente no había sido firmado y la facturación continuaba realizándose por la potencia original", según UTE.

"Tras el incidente –del pasado miércoles– técnicos de UTE realizaron mediciones en el lugar, constatando que el consumo real del juego 'Caída Libre', en conjunto con el juego 'Kamikaze', excede ampliamente la potencia solicitada originalmente y evidencia un dimensionado insuficiente de la demanda eléctrica", señala la comunicación oficial.

Además la empresa habla de que "como solución transitoria, y en atención a la situación planteada, UTE instaló una llave sobredimensionada que protege la instalación y brinda las garantías de seguridad necesarias, a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los juegos mientras se avanza en la formalización del nuevo contrato".

El Parque Rodó atravesó en estos últimos meses una renovación con la inclusión de nuevos juegos. Tras los estrenos del miércoles, la semana que viene, se prevé la inauguración de otros juegos como Spin, Saltamontes y UFO.

Además de estos, y tras varios años Montevideo, volverá a tener una montaña rusa. Sin embargo, está obra todavía no está concluida y según mencionó Lotito estará lista para "fines de enero o principios de febrero".