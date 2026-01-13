Nuevas atracciones en el Parque Rodó: este miércoles se inauguran nuevos juegos, como la torre de caída libre

Parapente motorizado y la torre que se inaugurará en el Parque Rodó. Archivo

El Parque Rodó de Sarmiento inaugura este miércoles nuevas atracciones , después de varios meses de juegos cerrados por remodelación .

Pablo Lotito, de la administración del Parque Rodó, dijo en diálogo con Subrayado que este miércoles se inaugurarán los juegos: torre de caída libre, el Gusano Loco y Final Sprint .

Para la semana que viene, en tanto, se inaugurarán otros juegos, como Spin, Saltamontes y UFO .

Montevideo, por otra parte, volverá a tener una montaña rusa después de doce años . Sin embargo, está obra todavía no está concluida y según Lotito estará lista para "fines de enero o principios de febrero".

Como esa zona seguirá en construcción, el administrador del Parque Rodó aseguró que se hará "una separación" para que el resto de los juegos se puedan poner en funcionamiento mientras siguen los trabajos.

"Son juegos nuevos, a estrenar y juegos nuevos en el sentido de que nunca han estado en Uruguay", sostuvo sobre el cúmulo de nuevas atracciones.

Respecto a la seguridad, Lotito señaló que habrá en cada entrada "un cartel" con las recomendaciones de seguridad, además de los requisitos para ingresar a la atracción.

"Las medidas para el ingreso están marcadas en las entradas también, de público y de juego. Algunos van a ser de 1,40 metros de estatura para arriba y otros de 1,50 para arriba, como el caso de la torre", explicó.

El horario del Parque Rodó que está frente a la playa Ramírez es de 17:00 a 01:00.