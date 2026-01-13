Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  21°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS

Nuevas atracciones en el Parque Rodó: este miércoles se inauguran nuevos juegos, como la torre de caída libre

La montaña rusa deberá esperar algunas semanas más porque sigue en construcción, pero varios juegos nuevos abrirán estos días

13 de enero 2026 - 16:02hs
Parapente motorizado y la torre que se inaugurará en el Parque Rodó. Archivo

Parapente motorizado y la torre que se inaugurará en el Parque Rodó. Archivo

Foto: Dante Fernández/FocoUy

El Parque Rodó de Sarmiento inaugura este miércoles nuevas atracciones, después de varios meses de juegos cerrados por remodelación.

Pablo Lotito, de la administración del Parque Rodó, dijo en diálogo con Subrayado que este miércoles se inaugurarán los juegos: torre de caída libre, el Gusano Loco y Final Sprint.

Para la semana que viene, en tanto, se inaugurarán otros juegos, como Spin, Saltamontes y UFO.

Más noticias
Parque Rodó, 1970. Montaña rusa anterior a la que llegó en 1989. Autor: Luis Portas (archivo del Centro de Fotografía)
CIUDAD

Montevideo volverá a tener una montaña rusa, doce años después: los nuevos juegos que llegarán al Parque Rodó

Montaña Rusa del Parque Rodó en 1994 - 1995
PARQUE RODÓ

Nueva montaña rusa en el Parque Rodó quedará disponible en enero del 2026: qué otras atracciones tendrá

Montevideo, por otra parte, volverá a tener una montaña rusa después de doce años. Sin embargo, está obra todavía no está concluida y según Lotito estará lista para "fines de enero o principios de febrero".

Como esa zona seguirá en construcción, el administrador del Parque Rodó aseguró que se hará "una separación" para que el resto de los juegos se puedan poner en funcionamiento mientras siguen los trabajos.

"Son juegos nuevos, a estrenar y juegos nuevos en el sentido de que nunca han estado en Uruguay", sostuvo sobre el cúmulo de nuevas atracciones.

Respecto a la seguridad, Lotito señaló que habrá en cada entrada "un cartel" con las recomendaciones de seguridad, además de los requisitos para ingresar a la atracción.

"Las medidas para el ingreso están marcadas en las entradas también, de público y de juego. Algunos van a ser de 1,40 metros de estatura para arriba y otros de 1,50 para arriba, como el caso de la torre", explicó.

El horario del Parque Rodó que está frente a la playa Ramírez es de 17:00 a 01:00.

Temas:

Parque Rodó Montaña Rusa

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada
CONTAMINACIÓN

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada

Ilustración del nuevo puente sobre el río Yaguarón acordado entre Brasil y Uruguay
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PREVIA

Nuevo puente entre Brasil y Uruguay en el río Yaguarón: los detalles de las obras para las que Transporte pidió autorización ambiental

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos