PARQUE RODÓ

Nueva montaña rusa en el Parque Rodó quedará disponible en enero del 2026: qué otras atracciones tendrá

La reapertura del parque, sin embargo, ocurrirá entre el 15 y 25 de diciembre

20 de noviembre 2025 - 11:46hs
Montaña Rusa del Parque Rodó en 1994 - 1995

Montaña Rusa del Parque Rodó en 1994 - 1995

Foto: LEÓN PEÑA Waldo / Centro de Fotografía de Montevideo

Luego de una serie de demoras, el regreso de una montaña rusa al Parque Rodó, tal como informó El Observador en setiembre, se materializará en enero del 2026. Previamente, se espera que a finales de diciembre se pueda dar la reapertura general del parque tras varios meses sin funcionar debido a tareas de reformas.

De acuerdo a lo informado por Subrayado (Canal 10) y según pudo confirmar El Observador con uno de los socios del parque, las atracciones estarán en funcionamiento entre el 15 y 25 de diciembre.

Las demoras en la apertura responde al retraso en la llegada de unos de los juegos, además de "cuestiones burocráticas" con UTE.

El diciembre, algunos de los nuevos juegos que quedarán disponibles son UFO, una atracción giratoria, o El Saltamontes, un juego donde la gente se moverá al ritmo de la música.

Luego, en una apertura "más importante" quedará disponible en enero la montaña rusa, atracción que no se encontraba disponible en Uruguay desde agosto de 2013, cuando la única que había visto Montevideo fue desarmada para ser vendida a México.

Con sus piezas de hierro fundidas en Italia, había llegado a Uruguay en 1989 después de funcionar en un parque de diversiones de Argentina. Pero, tras 20 años en Montevideo, la empresa que la había comprado, Olimpia Autódromo SRL, decidió venderla.

Doce años después, el dueño de dicha empresa, Fernando Mengot, instalará la nueva montaña con otra de sus empresas que tiene juegos en el Parque Rodó desde hace décadas, bajo el permiso de la Intendencia de Montevideo: Menfus SA.

