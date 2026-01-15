La "torre de caída libre" del Parque Rodó se trancó en el día de su inauguración: usuarios atrapados y videos virales

Distintos videos que se volvieron virales en redes sociales muestran un desperfecto ocurrido en el nuevo juego del Parque Rodó , la torre de caída libre, inaugurada este miércoles.

Durante la jornada de ayer, el Parque Rodó de Sarmiento estrenó tres nuevas atracciones el Gusano Loco, el Final Sprint y la torre de caída libre .

Ahora bien, luego de algunas horas de la puesta en funcionamiento de los juegos, ocurrió un hecho curioso que fue compartido en redes sociales .

En los videos se muestra a un grupo de personas que se habían subido a la atracción colgadas y con el juego aparentemente trancado .

Inauguración nuevo juego

Primer dia... ya se trancó

Todos colgados

Con este gobierno, nada funciona

El Parque Rodó atravesó en estos últimos meses una renovación con la inclusión de nuevos juegos.

Tras los estrenos del miércoles, la semana que viene, se prevé la inauguración de otros juegos como Spin, Saltamontes y UFO.

Además de estos, y tras varios años Montevideo, volverá a tener una montaña rusa. Sin embargo, está obra todavía no está concluida y según el administrador del Parque Rodó, Pablo Lotito, estará lista para "fines de enero o principios de febrero", aseguró en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Como esa zona seguirá en construcción, el administrador del Parque Rodó aseguró que se hará "una separación" para que el resto de los juegos se puedan poner en funcionamiento mientras siguen los trabajos.

"Son juegos nuevos, a estrenar y juegos nuevos en el sentido de que nunca han estado en Uruguay", sostuvo sobre el cúmulo de nuevas atracciones.

El horario del Parque Rodó que está frente a la playa Ramírez es de 17:00 a 01:00.