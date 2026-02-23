Expresidentes de la Republica y presidentes de los partidos debatirán en la Cumbre Mundial de Comunicación Política

Pexels/Foto de Brett Sayles

La Cumbre Mundial de Comunicación Política que se realizará en abril por primera vez en Uruguay organizará encuentros entre referentes de varias disciplinas entre los que se destacan paneles en los que participarán expresidentes de la República y presidentes de los principales partidos políticos

La Cumbre se desarrollará entre el 21 y el 23 de abril en Montevideo y reunirá a más de 200 consultores, analistas, académicos, periodistas y dirigentes políticos de toda Iberoamérica. A lo largo de tres jornadas, el evento propondrá un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales de la comunicación política, la transformación digital, la gobernabilidad y la participación ciudadana.

Los organizadores señalan que el panel de expresidentes “ofrecerá una mirada histórica y empírica sobre la evolución de la comunicación en los últimos 40 años, una instancia sin precedentes en el marco de la Cumbre, que busca aportar la experiencia y la visión de los exmandatarios en sus respectivos gobiernos y durante las sucesivas campañas”.

Otro de los espacios centrales del programa será el panel integrado por los presidentes de los principales partidos políticos del Uruguay, que reunirá a Fernando Pereira (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado). El objetivo será “generar un diálogo plural sobre los desafíos de la democracia, la comunicación política y la construcción de ciudadanía en el escenario actual”.

La Cumbre Mundial de Comunicación Política ya tiene más de veinte ediciones realizadas en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México, Lima, Quito, Miami y Cartagena.