Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / comunicación

Expresidentes de la Republica y presidentes de los partidos debatirán en la Cumbre Mundial de Comunicación Política

El encuentro, que se realizará por primera vez en Uruguay en abril, reunirá a más de 200 especialistas de toda Iberoamérica

23 de febrero 2026 - 13:10hs
Micrófono.jpg
Pexels/Foto de Brett Sayles

La Cumbre Mundial de Comunicación Política que se realizará en abril por primera vez en Uruguay organizará encuentros entre referentes de varias disciplinas entre los que se destacan paneles en los que participarán expresidentes de la República y presidentes de los principales partidos políticos

La Cumbre se desarrollará entre el 21 y el 23 de abril en Montevideo y reunirá a más de 200 consultores, analistas, académicos, periodistas y dirigentes políticos de toda Iberoamérica. A lo largo de tres jornadas, el evento propondrá un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales de la comunicación política, la transformación digital, la gobernabilidad y la participación ciudadana.

Los organizadores señalan que el panel de expresidentes “ofrecerá una mirada histórica y empírica sobre la evolución de la comunicación en los últimos 40 años, una instancia sin precedentes en el marco de la Cumbre, que busca aportar la experiencia y la visión de los exmandatarios en sus respectivos gobiernos y durante las sucesivas campañas”.

Más noticias
Archivo. Lubetkin entregó un adelanto del acuerdo al Parlamento a fines de enero
PARLAMENTO

Comisión del Senado aprobó tratado del Mercosur con la Unión Europea

buscan intensamente a un hombre que iba a ser rescatado pero pidio a guardavidas que primero ayude a su hijo
ARMADA

Buscan intensamente a un hombre que iba a ser rescatado pero pidió a guardavidas que primero ayude a su hijo

Otro de los espacios centrales del programa será el panel integrado por los presidentes de los principales partidos políticos del Uruguay, que reunirá a Fernando Pereira (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado). El objetivo será “generar un diálogo plural sobre los desafíos de la democracia, la comunicación política y la construcción de ciudadanía en el escenario actual”.

La Cumbre Mundial de Comunicación Política ya tiene más de veinte ediciones realizadas en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México, Lima, Quito, Miami y Cartagena.

Temas:

comunicación

Seguí leyendo

Las más leídas

No solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo: el mensaje de la murga Doña Bastarda tras la muerte de un integrante
CARNAVAL

"No solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo": el mensaje de la murga Doña Bastarda tras la muerte de un integrante

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico
TORNEO APERTURA

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico

Rafa Villanueva fue operado una vez más luego de una nueva infección: cuál es el estado de salud del conductor
CTI

Rafa Villanueva fue operado una vez más luego de una nueva infección: cuál es el estado de salud del conductor

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero
RECICLAJE

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos