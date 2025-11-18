Javier Burgos dirigirá la primera final Peñarol vs Nacional: es el árbitro que cobró un penal a los albos luego de 36 clásico y el de la goleada aurinegra en el CDS
La primera final de la Liga AUF Uruguaya que jugarán el domingo a la hora 16.30 en el Estadio Centenario tendrá al árbitro que dirigió dos de los cuatro clásicos que se jugaron en esta temporada
18 de noviembre 2025 - 12:30hs
Javier Burgos expulsa a Diego Herazo
Foto: Inés Guimaraens
El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este martes al mediodía que Javier Burgos dirigirá la primera final de la Liga AUF Uruguaya que el domingo a la hora 16.30 disputarán Peñarol vs Nacional en el Campeón del Siglo.
Burgos estará acompañado por los asistentes Nicolás Tarán y Pablo Llarena.
El cuarto árbitro será Leandro Lasso.
El VAR Jonathan Fuentes y los AVAR Santiago Motta y Richard Trinidad.
Los encargados del arbitraje adelantaron un día la designación de los siete jueces para el clásico, porque habitualmente se conocen los días miércoles, y ponen en la final a su mejor árbitro para el primer partido y a uno de los jueces menos discutidos de la temporada.
Burgos dirigió dos de los cuatro clásicos oficiales que se disputaron este año, el de la Supercopa Uruguaya en enero y el de la segunda fecha del Torneo Clausura en agosto.
El partido del penal para Nacional después de 36 clásicos y cuatro expulsados
¿Qué ocurrió en la jugada? Había pasado la media hora de juego cuando Nacional le cruzó a Peñarol dos centros en el área. En el segundo, de Lucas Morales, Jeremía Recoba saltó a cabecear y su remate de cabeza dio en la mano de Rodrigo Pérez. En la cancha Burgos no advirtió la incidencia, pero dos jugadores de Nacional saltaron a protestar de inmediato y cuando el juego se paró, el VAR Diego Dunajec, invitó a Burgos a revisar la jugada.
Burgos se tardó tres minutos en revisar la acción y tras una larga deliberación decidió cobrar penal.
La última vez que a Nacional le dieron un penal a favor contra Peñarol había sido el 15 de mayo de 2016, por la 12ª fecha del Torneo Clausura.
Los otros dos clásicos de la temporada 2025 los dirigió Esteban Ostojich, en el Torneo Apertura que igualaron 1-1 en el Gran Parque Central y en la final del Intermedio igualaron 0-0 y en los penales Peñarol le ganó 5-3 a Nacional.
Las localías de las finales se sortearon este lunes en la sede de la AUF, en la calle Guayabos, en una ceremonia que fue televisada en vivo y determinó que el primer clásico se jugará este domingo en el Campeón del Siglo y el segundo el domingo 30 en el Gran Parque Central.