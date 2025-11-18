Javier Burgos dirigirá la primera final Peñarol vs Nacional: es el árbitro que cobró un penal a los albos luego de 36 clásico y el de la goleada aurinegra en el CDS

El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) anunció este martes al mediodía que Javier Burgos dirigirá la primera final de la Liga AUF Uruguaya que el domingo a la hora 16.30 disputarán Peñarol vs Nacional en el Campeón del Siglo.

Los encargados del arbitraje adelantaron un día la designación de los siete jueces para el clásico, porque habitualmente se conocen los días miércoles, y ponen en la final a su mejor árbitro para el primer partido y a uno de los jueces menos discutidos de la temporada.

Burgos dirigió dos de los cuatro clásicos oficiales que se disputaron este año, el de la Supercopa Uruguaya en enero y el de la segunda fecha del Torneo Clausura en agosto.

El partido del penal para Nacional después de 36 clásicos y cuatro expulsados

El primero fue el partido que abrió la temporada, la Supercopa Uruguaya que Nacional le ganó 2-1 a Peñarol el 26 de enero.

En ese partido expulsó a cuatro futbolistas, dos de cada equipo en los minutos adicionales.

20250126 Javier Burgos expulsión Rodrigo Pérez Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (23).jpeg Javier Burgos Foto: Inés Guimaraens

A los 90+4 vieron la roja Diego Herazo y Nicolás López en los tricolores y Rodrigo Pérez en los aurinegros. Herazo y Pérez ya no juegan en Uruguay. Dos minutos después fue expulsado Javier Cabrera.

En ese partido le cobró un penal a Nacional luego del llamado del VAR y fue protagonista de una situación singular. Por primera vez en 36 clásicos sancionó un penal a favor del tricolor y la acción fue determinante en el resultado del partido

¿Qué ocurrió en la jugada? Había pasado la media hora de juego cuando Nacional le cruzó a Peñarol dos centros en el área. En el segundo, de Lucas Morales, Jeremía Recoba saltó a cabecear y su remate de cabeza dio en la mano de Rodrigo Pérez. En la cancha Burgos no advirtió la incidencia, pero dos jugadores de Nacional saltaron a protestar de inmediato y cuando el juego se paró, el VAR Diego Dunajec, invitó a Burgos a revisar la jugada.

Burgos se tardó tres minutos en revisar la acción y tras una larga deliberación decidió cobrar penal.

La última vez que a Nacional le dieron un penal a favor contra Peñarol había sido el 15 de mayo de 2016, por la 12ª fecha del Torneo Clausura.

Dos días después del clásico se publicaron las imágenes de VAR.

El clásico de la goleada de Peñarol a Nacional en el Campeón del Siglo

El segundo de Burgos en esta temporada fue el clásico de la segunda fecha del Torneo Clausura en el que Peñarol derrotó a Nacional 3-0 en el Campeón del Siglo, con goles de Emanuel Gularte, Matías Arezo y Maximiliano Silvera. Ese partido se jugó el 9 de agosto.

Los otros dos clásicos de la temporada 2025 los dirigió Esteban Ostojich, en el Torneo Apertura que igualaron 1-1 en el Gran Parque Central y en la final del Intermedio igualaron 0-0 y en los penales Peñarol le ganó 5-3 a Nacional.

Las localías de las finales se sortearon este lunes en la sede de la AUF, en la calle Guayabos, en una ceremonia que fue televisada en vivo y determinó que el primer clásico se jugará este domingo en el Campeón del Siglo y el segundo el domingo 30 en el Gran Parque Central.