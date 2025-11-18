Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINA

El tremendo respaldo de Juan Román Riquelme a Edinson Cavani, a quien consideró "jugador de selección"; mirá lo que dijo

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, respaldó y elogió a Edinson Cavani de las críticas que recibe

18 de noviembre 2025 - 10:46hs

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, concedió una entrevista en donde habló de diversos temas de su carrera profesional y del xeneize, pero también se refirió Edinson Cavani, quién el pasado fin de semana volvió a convertir un gol tras bastante tiempo de ausencia.

Boca derrotó 2-0 a Tigre el domingo en La Bombonera y se aseguró el primer lugar de la zona A del Torneo Clausura y Cavani volvió a sumar minutos y convertir un gol. El Matador no jugaba desde el 14 de setiembre, en el 1-1 ante Central en Rosario, y volvió a las canchas y el tanto de penal convertido le dio una inyección de confianza.

El tremendo respaldo de Juan Román Riquelme a Cavani

En ese contexto, Riquelme brindó una entrevista con Enfocados, el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde el presidente de Boca llenó de elogios a Cavani y resaltó su jerarquía, con palito incluido para el periodismo: "Para mí ver a Cavani es impresionante, decís 'wow' cómo controló, cómo se perfiló… Y se lo vas a explicar a uno de la tele y no lo va a entender, lo único que te va a decir es 'no metió un gol'", destacó.

Cavani
Edinson Cavani

Edinson Cavani

"El delantero siempre quiere meter goles", agregó Riquelme y cerró con una frase que deja clara la valoración que tiene por el delantero uruguayo: "Tenerlos acá en el club para nosotros es un sueño. Ver lo responsable que es… son jugadores de selección. Yo creo que a la larga algo siempre le van a dejar a los chicos, ojalá que lo puedan aprovechar".

Juan Román Riquelme
BOCA JUNIORS

La decisión de Juan Román Riquelme con el entrenador de Boca Juniors para 2026

El Manteca Martínez y Riquelme, dos glorias de Boca
ARGENTINA

Sergio Manteca Martínez habló del triunfo de Boca Juniors en el Superclásico y respaldó a Riquelme: "Cuando gana Boca ganan todos"

Boca Juniors se enfrentará a Talleres de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura y podría volver a enfrentarse a River Plate en una hipotética semifinal, teniendo en cuenta que el Millonario hará los propio ante Racing en condición de visitante.

Juan Román Riquelme Edinson Cavani Boca Juniors La Bombonera

