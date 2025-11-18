Cortes y desvíos de tránsito en el Centro de Montevideo por movilización del sindicato de la salud pública: los detalles

Las movilizaciones previstas en el marco del paro de 24 horas de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) que comenzó este martes generan cortes y desvíos de tránsito en el Centro de la capital, confirmaron fuentes de la Intendencia de Montevideo (IM) a El Observador.

El paro de 24 horas , que será a nivel nacional, tendrá una movilización que comenzó a las 10:00 con una concentración en la Intendencia de Montevideo .

Luego, se trasladará hasta Torre Ejecutiva, pasando por el Ministerio de Economía. Esta marcha se realizará por las calles 18 de Julio y Colonia, lo que generará afectaciones en el tránsito .

Desde la IM indicaron a El Observador que, como en cada movilización, se tiene previsto realizar los desvíos en las calles paralelas más cercanas al movimiento, en este caso San José o Colonia .

Entre las reivindicaciones hablan de incremento salarial, aumento de personal, la jubilación a los 55 años, y la "recuperación (del hospital) del Banco de Seguros del Estado" y la reducción de los servicios tercerizados.

En diálogo con el programa Arriba Gente (Canal 10), el presidente de la FFSP, Martín Pereira, señaló que el presupuesto es "muy bajo" para la cantidad de trabajadores.

La discusión del Presupuesto ingresó en sus últimos días de discusión. Según dijo el senador frenteamplista Daniel Caggiani en rueda de prensa, se espera que el martes 25 de noviembre el proyecto de ley ingrese al plenario para su votación.