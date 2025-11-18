Orsi suspendió una actividad que tenía este martes para supervisar la ampliación de la denuncia contra Cardama

Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz durante anuncio de la rescisión del contrato de Cardama en Torre Ejecutiva el 22 de octubre de 2025

Presidencia prepara este martes un escrito de ampliación de la denuncia contra Cardama por la garantía de su contrato con el Estado uruguayo. Por esto, el presidente de la República, Yamandú Orsi , suspendió una actividad que tenía prevista para este martes con la idea de supervisar de forma directa esta situación, según pudo saber El Observador.

Está previsto que la ampliación sea presentada en las próximas horas por la Jurídica de Presidencia en la Fiscalía , informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

El documento agregará información recopilada por el gobierno durante las últimas semanas .

PATRULLAS OCEÁNICAS Lazo afirmó no recibir "ningún tipo de llamado al diálogo" de Cardama desde que anunciaron rescisión de contrato

OPV Yamandú Orsi dijo que el caso Cardama es un "tema de negocios" y llamó a no hacer "política doméstica"

Días atrás, El Observador dio cuenta de la idea de Presidencia de ampliar la denuncia contra Cardama para poner en conocimiento de la Justicia nuevos hechos "graves" .

El contrato con el astillero había sido firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou para la compra de dos patrullas oceánicas por más de US$ 90 millones, hasta el momento el Estado uruguayo hizo tres pagos por unos US$ 30 millones.

Pero el pasado 22 de octubre, el actual presidente Yamandú Orsi junto a otras autoridades anunció la rescisión bajo "fuertes indicios" de que hubo una "estafa" o un "fraude" al Estado uruguayo.

La presunción del gobierno es que Cardama presentó una garantía falsa ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.

El astillero presentó, por fuera del plazo que se había fijado en el contrato, una garantía de fiel cumplimiento a cargo de la firma Eurocommerce, con sede en el Reino Unido. A esta empresa se le encontraron varias irregularidades.