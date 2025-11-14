Cortes y desvíos en el tránsito este fin de semana por la carrera San Felipe y Santiago 2025: los detalles

Este viernes y sábado , varios tramos del tránsito en la zona costera de Montevideo sufrirán modificaciones, cortes y desvíos debido a la realización de la carrera San Felipe y Santiago 2025 . Estas alteraciones en la circulación estarán en vigor tanto por el armado de la infraestructura del evento como por el desarrollo de la competencia deportiva, según informó la Intendencia de Montevideo (IM).

Desde las 08:00 horas de este viernes , se comenzó a cerrar el tránsito en la Rambla Presidente Charles de Gaulle, entre Rambla República del Perú y Avenida Luis Alberto de Herrera , para preparar la zona de llegada de la carrera.

Las mayores afectaciones comenzarán a las 08:00 horas del sábado . En ese momento, se prohibirá el estacionamiento en todo el circuito y se cortará el tránsito en la zona de Carrasco , específicamente en la Rambla República de México, sentido sur hacia Puntas de Santiago .

A partir de las 15:00 horas, se implementará un corte total en el circuito de la carrera : se interrumpirá el tránsito en la Rambla República de México, desde Ramón Masini hasta Gabriel Otero. Además, habrá cortes en Bulevar España y Avenida Brasil, con desvíos hacia Benito Blanco para evitar que los vehículos lleguen a la rambla. En Luis Alberto de Herrera y la rambla, se cortará el tránsito común, pero se permitirá el paso de los ómnibus hacia la terminal, el ingreso al puerto y el acceso de los vecinos.

Desvíos de transporte y nueva terminal provisoria

Desde las 17:00 horas, se pondrá en marcha la operativa de una terminal provisoria, ya que la terminal de Kibón será trasladada a la senda norte de la rambla, entre Antonio Costa y Luis Alberto de Herrera.

Los ómnibus y paradas en esa zona funcionarán de la siguiente manera:

Líneas que circularán por Benito Blanco: 116, 128, 149 y 163, pasando por Benito Blanco, 26 de Marzo y la rambla hacia la terminal provisoria.

Líneas 62, 186, 522 y E14: Benito Blanco, 26 de Marzo, rambla a terminal provisoria.

Líneas por Echevarriarza (185 y 186): Echevarriarza, Luis Alberto de Herrera, 26 de Marzo, Rambla Armenia hacia la terminal provisoria.

Línea 104 Carrasco (a partir de las 15:00): 26 de Marzo, Luis Alberto de Herrera, Rivera, Arrascaeta, Verdi, hacia ruta.

Línea DE1 Carrasco (15:00 a 23:00): Bv. España, Benito Blanco, 26 de Marzo, Luis Alberto de Herrera, Av. Gral. Rivera, Gallinal, Caramurú, Blanes Viale, Arocena hacia ruta.

Línea DE1 Centro (17:00 a 20:00): Arocena, Rivera, San Marino, Rambla hacia ruta.

Además, se verá afectado el recorrido del bus turístico BT2: desde las 15:00 hacia Carrasco y desde las 17:00 hacia Parque Rodó.

Paradas suspendidas

Las siguientes paradas serán suspendidas durante el evento: