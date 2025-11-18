"Terminar en casa es algo de mucha alegría": la conferencia del DT de Nacional Jadson Viera y lo que dijo sobre el clima "enrarecido" previo a las finales ante Peñarol

El entrenador de Nacional , Jadson Viera, habló este martes en conferencia de prensa desde la hora 08:30 en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y consideró como algo de "mucha alegría" que las finales de la Liga AUF Uruguaya se definan en el Gran Parque Central.

El DT compareció ante la prensa en la previa de las finales de la Liga AUF Uruguay ante Peñarol que se jugarán los dos próximos domingos en los respectivos estadios de ambos grandes.

La primera final será el próximo domingo 23 a las 16:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo , de los aurinegros, mientras que la segunda será el domingo 30, a la misma hora, en el Gran Parque Central, escenario de los tricolores.

El DT tricolor valoró que la segunda final se juegue en el Parque Central, tras la realización del sorteo de las finales.

“Lo estamos esperando, enfocados en la final. No nos cambia mucho la planificación, pero al ser un partido de 180 no te hablo de tomar recaudos, pero sí evaluar ciertas situaciones del tema táctico. En definitiva, siempre está bueno, no elegir, pero sí, como se dio ayer, terminar en casa es algo de mucha alegría, con nuestra gente, que más allá de todo está siempre, nos está apoyando en todo momento”, señaló.

El tiempo que lleva en Nacional y qué pudo trabajar

“Más allá del tiempo, que para mí nunca fue una excusa, entonces, he tratado de todos los puntos que veo que podemos ir mejorando, afianzarlos. Si hago un análisis fino, creo que el equipo ha demostrado cierto movimiento, ciertas posesiones también de balón, un poco más en el último partido contra Defensor. Entonces, bueno, de todos los aspectos estamos tocando algo. Obviamente que este tipo de partidos está lo técnico, lo táctico, lo emocional. Hay muchas cosas que van en función a este partido. Entonces, hemos aprovechado bastante el tiempo y planteé una predisposición muy grande. Entonces, bueno, llegamos bien para estos dos partidos".

¿Se enfoca más en lo que pueda generar Nacional o en el juego de Peñarol?

“No, estamos enfocando en los dos. Principalmente en lo que podemos hacer nosotros, pero también en la parte defensiva, que la tenemos bien estudiada, tal vez con algún extremo o un falso extremo. Punta que puede ser un media punta. Y eso buscando un poco de superioridad en lo que es la mitad de cancha. Entonces bueno, estamos dentro de todo eso analizando. Funcionamiento. Situaciones que pueden ocurrir dentro del partido. Y bueno, sobre todo para que los jugadores tengan las cosas en claro que creo que tenemos que hacer el domingo”.

20251028 Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional FOTO: Leonardo Carreño/FocoUy

¿Cómo están Sebastián Coates y Nicolás López?

“Están bien, están bien. Obviamente que todo se agranda en estas últimas etapas. Entonces, la verdad que Seba no es que esté haciendo un esfuerzo... Vino acá por un propósito. Vino acá por un sueño y es de los jugadores con más minutos en el año. Entonces, bueno, obviamente que hay algún partido, alguna situación, pero en definitiva ha dejado todo, tanto él como todos. Se le ha trabajado, no ha diferenciado, ha trabajado todos los días a la par de todos. Es un jugador que nunca le gusta salir, esa es la verdad. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros con él y él contra la institución”.

Sobre Peñarol, señaló que es un “rival complicado” y que tuvo un partido "muy parejo" ante Liverpool por la semifinal del pasado domingo.

También señaló que se enfoca en el juego de Nacional y también en el de su rival, al ser consultado por si cambiaba su sistema ante la utilización de un doble nueve en los carboneros.

¿El clima está enrarecido?

“Esperemos que el final sea diferente, sobre todo por algún error puntual”, señaló Jadson Viera ante la pregunta si había un "clima enrarecido" por los cuestionamientos a los árbitros y recordando las finales que disputó como asistente de Alexander Medina en 2018, cuando el Cacique era el DT tricolor y dijo esa frase.

"Creo que van a poner gente capacitada porque es un partido que demanda muchísimo", agregó, sobre los jueces.

“Vamos a concentrar el viernes y ya quedar acá. Cuando más junto estemos va a ser mejor”, dijo sobre la preparación del partido.

Con respecto al probable equipo, el DT no dio detalles y explicó que tiene una “idea” del once que colocará.

Sobre el primer encuentro, el próximo domingo de visitante en el Campeón del Siglo, comentó: “Tenemos que empezar bien el partido, los primeros 20 minutos son fundamentales en estos partidos”.

También sostuvo que está trabajando en "todos los sistemas" tácticos y que no descarta la posibilidad de colocar línea de cinco defensas.

Noticia en desarrollo