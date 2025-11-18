Dólar
Nacional / MONTEVIDEO

Video: un hombre en situación de calle amenazó a una mujer, causó daños en su auto y fue detenido en Cordón

El incidente tuvo lugar en estos últimos días en la intersección de las calles Rivera y Pablo de María, en barrio Cordón

18 de noviembre 2025 - 9:49hs
Incidente en barrio Cordón
Redes sociales
Redes sociales

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video que da cuenta de un incidente donde un hombre en situación de calle amenazó a una mujer y provocó daños en su auto.

La situación, según informó Telemundo (Canal 12), ocurrió el domingo sobre las 05:00 en la intersección de las calles Rivera y Pablo de María, en la zona del barrio Cordón.

Allí, un hombre en situación de calle amenazó y causó daños en el auto de una mujer con una varilla metálica.

La situación fue constatada por varios vecinos que, además de dejar en video lo ocurrido, salieron en defensa de la víctima, lo que derivó en una pelea entre el hombre y los presentes.

Personal policial se dirigió al lugar y detuvo al atacante, quien fue identificado como un hombre de 27 años poseedor de antecedentes penales.

Tras su captura, y según informó el consignado medio, el individuo fue puesto en libertad horas ya que no se presentó ninguna denuncia formal por parte de la víctima.

Incidente en barrio Cordón

situación de calle auto video mujer Redes sociales

