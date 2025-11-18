Video: un hombre en situación de calle amenazó a una mujer, causó daños en su auto y fue detenido en Cordón

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video que da cuenta de un incidente donde un hombre en situación de calle amenazó a una mujer y provocó daños en su auto .

La situación, según informó Telemundo (Canal 12), ocurrió el domingo sobre las 05:00 en la intersección de las calles Rivera y Pablo de María, en la zona del barrio Cordón .

Allí, un hombre en situación de calle amenazó y causó daños en el auto de una mujer con una varilla metálica .

La situación fue constatada por varios vecinos que, además de dejar en video lo ocurrido, salieron en defensa de la víctima, lo que derivó en una pelea entre el hombre y los presentes .

Personal policial se dirigió al lugar y detuvo al atacante, quien fue identificado como un hombre de 27 años poseedor de antecedentes penales.

Tras su captura, y según informó el consignado medio, el individuo fue puesto en libertad horas ya que no se presentó ninguna denuncia formal por parte de la víctima.