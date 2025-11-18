Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Un adolescente de 15 años y su hermano de 24 murieron tras chocar en moto contra una columna en Santiago Vázquez

Las víctimas circulaban juntos en una moto cuando, en cierto momento, terminaron impactando a alta velocidad contra una columna del alumbrado público

18 de noviembre 2025 - 9:04hs
Un adolescente de 14 y un joven de 24 murieron en un accidente

Captura de video de Subrayado (Canal 10)

Un adolescente de 15 años y su hermano, un joven de 24 años, murieron este lunes tras sufrir un accidente en moto en la localidad de Santiago Vázquez, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Las víctimas, que son hermanos, circulaban juntos en una moto cuando, en cierto momento, terminaron impactando a alta velocidad contra una columna del alumbrado público, informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

El hecho tuvo lugar en la tarde del lunes debajo del puente de Santa Lucía. Personal de Policía Científica y efectivo de Tránsito trabajaron en la escena de los hechos.

Los hermanos eran oriundos del barrio de Delta del Tigre (San José), de acuerdo a lo informado por Montevideo Portal. En declaraciones recogidas por el consignado medio, una testigo del siniestro brindó detalles del impacto "brutal" sufrido por los jóvenes.

"Vi todo, fue increíble y demasiado violento. La moto perdió el control e intentaron ponerla de vuelta sobre la calle, pero se les hizo imposible", dijo.

Según la declaración de la mujer, se podía ver como el "chiquito" que iba atrás en la moto estaba "asustado" por la situación.

"Fue como una explosión y después vimos cómo volaban por el aire", dijo y añadió que varias personas se acercaron a ayudar, sin embargo, a medida que se iban acercando se daban cuenta de que los hermanos habían fallecido porque "en ese vuelo los dos terminaron dándose la cabeza y eso fue letal".

Temas:

adolescente accidente policía Montevideo

