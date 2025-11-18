"Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar": qué es Cloudflare

Un apagón masivo de internet afecta este martes 18 de noviembre a millones de usuarios de todo el mundo, dejando inaccesibles numerosas plataformas.

De acuerdo al reporte inicial brindado por Downdetector, X (exTwitter) al igual que Opena IA , Canva y hasta el propio Google muestran errores devenidos de una falla en Cloudflare .

"Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar", reseña la leyenda que se repite en millones de usuarios.

Cloudflare es una empresa estadounidense dedicada a hacer que el Internet funcione más rápido y sea más seguro. Está integrada en millones de sitios web, desde blogs y portales de noticias hasta gigantes tecnológicos.

Su función principal es actuar como una red de distribución de contenido (CDN), un sistema que acelera la carga de páginas almacenando copias en distintos servidores repartidos por todo el mundo. Eso reduce la distancia entre el usuario y el contenido que intenta acceder.

¿Qué pasó con Cloudflare?

Aún con errores, la compañía confirmó la apertura de una investigación interna para identificar el origen de la falla.

"Cloudflare está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando. Se proporcionarán más detalles a medida que haya más información disponible", detalló Cloudflare a través de un comunicado oficial.

image

La firma además, indicó que "detectamos un pico de tráfico inusual en uno de los servicios de Cloudflare a partir de las 11:20 UTC. Esto provocó errores en parte del tráfico que pasaba por la red de Cloudflare. Si bien la mayor parte del tráfico de la mayoría de los servicios continuó fluyendo con normalidad, se observó un aumento de errores en varios servicios de Cloudflare".

"Aún desconocemos la causa de este pico de tráfico inusual. Estamos trabajando intensamente para garantizar que todo el tráfico se procese sin errores. Posteriormente, nos centraremos en investigar la causa del pico de tráfico inusual" - Cloudflare

Los problemas de Cloudflare a nivel mundial llega apenas un mes después de la caída de los Amazon Web Services provocada por la resolución de DNS que dejó sin servicio a decenas de apps y webs de manera global.