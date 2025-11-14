Alerta mundial de WhatsApp | Cómo es la estafa del código secreto que nunca tenes que enviar

Con más de 3 mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp emitió una nueva alerta por riesgo de fraude.

La modalidad de fraude que ya se registró en España y Colombia, dejando como consecuencia la pérdida de la cuenta de manera definitiva, se activa a partir de la obtención y reenvío de un falso código de verificación de seis dígitos.

La plataforma oficial de soporte de WhatsApp explicó que el código de verificación tiene una única función: autorizar el acceso a una cuenta en un nuevo dispositivo y permitir que si el usuario lo comparte, pueda registrar el número de teléfono en otro equipo, para luego bloquear al propietario legítimo y asumir el control de sus conversaciones y contactos.

Una vez dentro, los ciberdelincuentes pueden activar la verificación en dos pasos, modificar los datos de recuperación y dejar fuera al usuario original, dificultando la recuperación para siempre del perfil.

¿Cómo evitar caer en la estafa del código de WhatsApp?

La principal recomendación de las autoridades y expertos para no caer en la estafa de código de WhatsApp consiste en no compartir nunca dicha instancia apócrifa de verificación, sin importar el motivo que alegue la otra persona.

WhatsApp no solicita este dato por mensajes, llamadas ni correos, tampoco tiene asesores de soporte comunicándose con los usuarios.

Además, se aconseja activar la verificación en dos pasos, disponible en el menú de configuración de la aplicación. Este sistema añade un PIN adicional que actúa como segunda capa de seguridad y evita que terceros accedan incluso si obtienen el código inicial.

“Si recibe un mensaje que afirma ser de soporte de WhatsApp, pero no tiene la insignia de cuenta verificada ni la etiqueta Cuenta oficial de Soporte, es probable que se trate de una estafa. Te pedimos que, por favor, no respondas y que reportes o bloquees rápidamente el número”, sintentizó el portal oficial del desarrollo de Meta.