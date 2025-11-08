En los últimos años la ingesta de caldo de huesos ganó popularidad gracias a los múltiples beneficios para la salud que contiene en materia de nutrientes como colágeno, aminoácidos y minerales .

Según el científico de los alimentos Kantha Shelke , fundador y director de Corvus Blue LLC, este compuesto natural "ha combinado a la perfección la tradición ancestral con los valores modernos".

"Durante milenios, esta esencia hervida de huesos ha sido un alimento básico en las dietas tradicionales de todo el mundo [y] venerada por sus propiedades nutritivas y curativas", indicó en diálogo con la revista National Geographic .

Posicionado como una opción alimenticia simple y accesible, la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard subrayó cómo una sólo una taza de caldo de huesos puede aportar entre 8 y 10 gramos de proteína, una cifra superior a la de otros caldos comunes, que suelen contener entre 2 y 6 gramos por taza.

“Obtener suficiente proteína es importante para mantener o ganar masa muscular a medida que se envejece, así como para la salud y el bienestar general”, amplió el departamento de Medicina la casa de estudios estadounidense en la publicación "Harvard Health Publishing".

¿Cómo preparar el caldo de huesos que Harvard recomienda para ganar masa muscular?

La revista "Harvard Health Publishing" de la Universidad de Harvard destacó al tipo de caldo de huesos obtenido del hervor de los huesos de pollo o res, a menudo con tejidos conectivos, vegetales aromáticos y vinagre, como los más potentes en materia de nutrición.

"Este proceso prolongado garantiza la extracción de colágeno, proteínas y minerales, dando como resultado una preparación densa y nutritiva que el regular", señaló el artículo firmado por Joyce Hendley y revisado por la profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, Teresa Fung.

Receta para preparar el caldo de huesos recomedado por Harvard

Para preparar entre 6 y 8 tazas de caldo de huesos, coloque de 1 a 1.5 kg de huesos de pollo o res en una olla grande y profunda (puede asarlos previamente para obtener más sabor y un color más intenso). Si lo desea, agregue verduras picadas en trozos grandes, como zanahoria, apio y cebolla, y condimentos como tomillo y laurel. Vierta aproximadamente 12 tazas de agua, o la suficiente para cubrir los huesos por varios centímetros, y 1 o 2 cucharadas de vinagre.

Tapar y llevar a ebullición, luego bajar el fuego y cocinar a fuego lento, tapado, durante 12 horas. Colar con un colador de malla fina, desechando las espinas y los sólidos (se pueden compostar). Sazonar al gusto con sal y pimienta.