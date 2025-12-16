Se cayó el pase de Nicolás Vallejo a Liverpool y Peñarol se suma a la puja por el argentino: ¿qué pasó?

Luego de que la transferencia estuviese casi hecha, este martes se cayó el pase de Nicolás Vallejo de Independiente a Liverpool , club en el que jugó cedido durante el 2025, y ahora Peñarol se sumó a la puja por el extremo argentino.

El equipo de Belvedere había acordado comprar el 100% de la ficha de Vallejo por US$ 2.000.000 , una cifra superior a los US$ 1.500.000 por el 70% del pase que estaban estipulados en la opción de compra incluida en el préstamo del jugador, confirmaron distintas fuentes a Referí la semana pasada.

Hasta este lunes 15 de diciembre Liverpool tenía prioridad para la compra , algo estipulado en el contrato con el jugador.

Sin embargo, en los últimos días surgieron diferencias entre Liverpool e Independiente por nuevos costos y condiciones , lo que generó que el negriazul desistiera de comprar el pase de Vallejo.

Vencido el plazo, Independiente es libre de negociar al jugador con cualquier club. Aquí aparece Peñarol, que ya había demostrado su interés por el jugador semanas atrás, y que ahora retomó sus intenciones, aunque aún sin avances.

Según informó Sport 890 y confirmaron fuentes del carbonero a Referí, el Grupo Pachuca estaría interesado en comprar la ficha de Vallejo y ceder al jugador a Peñarol de cara al 2026. Esta sería una de las posibilidades para adquirir al jugador.