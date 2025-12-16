Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / MERCADO DE PASES

Se cayó el pase de Nicolás Vallejo a Liverpool y Peñarol se suma a la puja por el argentino: ¿qué pasó?

Hasta este lunes 15 de diciembre Liverpool tenía prioridad para la compra, pero al no hacer uso de la opción Independiente puede negociar con cualquier club

16 de diciembre 2025 - 10:50hs
Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool

Foto: Leonardo Carreño

Luego de que la transferencia estuviese casi hecha, este martes se cayó el pase de Nicolás Vallejo de Independiente a Liverpool, club en el que jugó cedido durante el 2025, y ahora Peñarol se sumó a la puja por el extremo argentino.

El equipo de Belvedere había acordado comprar el 100% de la ficha de Vallejo por US$ 2.000.000, una cifra superior a los US$ 1.500.000 por el 70% del pase que estaban estipulados en la opción de compra incluida en el préstamo del jugador, confirmaron distintas fuentes a Referí la semana pasada.

Hasta este lunes 15 de diciembre Liverpool tenía prioridad para la compra, algo estipulado en el contrato con el jugador.

Sin embargo, en los últimos días surgieron diferencias entre Liverpool e Independiente por nuevos costos y condiciones, lo que generó que el negriazul desistiera de comprar el pase de Vallejo.

Nicolás Vallejo
NACIONAL

Nacional consultó a Liverpool por Nicolás Vallejo; mirá lo que dijo José Luis Palma sobre el llamado que Flavio Perchman le hizo "caballerescamente" y los rumores de Peñarol

Nicolás Vallejo, jugador de Liverpool, festeja un gol ante Nacional
MERCADO DE PASES

Liverpool le comprará a Independiente el pase del argentino Nicolás Vallejo: los números del futbolista

Vencido el plazo, Independiente es libre de negociar al jugador con cualquier club. Aquí aparece Peñarol, que ya había demostrado su interés por el jugador semanas atrás, y que ahora retomó sus intenciones, aunque aún sin avances.

Según informó Sport 890 y confirmaron fuentes del carbonero a Referí, el Grupo Pachuca estaría interesado en comprar la ficha de Vallejo y ceder al jugador a Peñarol de cara al 2026. Esta sería una de las posibilidades para adquirir al jugador.

Temas:

Nicolás Vallejo Peñarol Liverpool Independiente Grupo Pachuca

Seguí leyendo

Las más leídas

Bandera gigante con el escudo del Club Nacional de Football
NACIONAL

La publicación que Nacional borró de sus redes sociales porque reconocía, con un dato estadístico, el decanato de Peñarol

Ebere entrena en Brasil con la camiseta de Nacional
NACIONAL

Mientras define su futuro, Ebere entrena con la camiseta de Nacional en un pequeño municipio de Brasil; mirá el video

Leo Coelho y su familia 
FÚTBOL URUGUAYO

Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India
GIRA

Los números de la gira de Lionel Messi en India junto a Luis Suárez y De Paul: US$ 11.000 por una foto y un saludo y hasta US$ 120.000 en un evento VIP

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos