Premios The Best de la FIFA: a qué hora comienza y por dónde ver la ceremonia

Este martes se entregarán en Qatar los premios The Best , organizados por la FIFA para premiar a los mejores jugadores y jugadoras del año.

Los premios The Best fueron lanzados en 2016 , luego de que FIFA y France Football dejaran de otorgar en conjunto el FIFA Balón de Oro , galardón que existió de 2010 a 2015. Antes de ello, de 1991 a 2009, la federación otorgó en paralelo al premio de la revista francesa el Jugador Mundial de la FIFA.

El año pasado el ganador del trofeo a mejor jugador del año fue el jugador del Real Madrid Vinicius Junior , que había perdido el Balón de Oro con el español Rodri.

La nueva ceremonia del galardón de la FIFA comenzará a las 14:00 de este martes en el Fairmont Katara Hall de Doha.

El evento será transmitido en vivo por la página oficial de la FIFA, y a través del YouTube de la federación.

Los ganadores ya anunciados de The Best 2025

Algunos ganadores de The Best ya fueron anunciados en la previa de la ceremonia, con presencia sudamericana.

El futbolista argentino Santiago Montiel ganó el premio Puskas al mejor gol del año, gracias a su chilena fuera del área contra Rosario Central. En tanto, el taco aéreo de la mexicana Lizbeth Ovalle en un partido entre Tigres y Chivas de Guadalajara le valió el premio Marta.

We'll never tire of this goal.



Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Gianluigi Donnarumma se llevó el premio a mejor golero, luego de su gran temporada en el Paris Saint Germain y su pase al Manchester City. La arquera inglesa Hannah Hampton, campeona de Europa con Inglaterra y clave para el triplete doméstico del Chelsea, obtuvo el trofeo a mejor golera.

El premio al Fair Play fue para Andreas Harlass-Neuking, médico del club alemán SSV Jahn Regensburg que resucitó a un hincha del Magdeburg en un partido por la segunda división alemana.

Por otra parte, el premio a los fanáticos fue para los hinchas del Zakho SC, club iraquí que el pasado 13 de mayo realizaron una campaña de recolección de juguetes en un partido de la liga local. Los fanáticos lanzaron miles de peluches, que fueron a parar a niños de Irak, Kurdistán y otras zonas de Asia.