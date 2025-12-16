Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La negociación de Peñarol con Gremio por Matías Arezo; mirá lo último que informan en Brasil sobre el préstamo del atacante y las cifras

Los aurinegros quieren tener al delantero para la temporada 2026, por lo que deben volver a dialogar con los gaúchos

16 de diciembre 2025 - 8:28hs
Peñarol y Gremio de Porto Alegre tienen abierta la negociación para extender el préstamo de Matías Arezo, quien llegó a mitad de año a los mirasoles con una cesión que termina este 31 de diciembre.

Los aurinegros quieren tenerlo para la temporada 2026, por lo que deben volver a dialogar con los gaúchos para un nuevo acuerdo.

Según informan en Brasil, quien lleva adelante la negociación por parte de Peñarol es su presidente Ignacio Ruglio.

Y, según se agrega, hasta el momento no hubo avances en las tratativas, que tienen como principal discusión son los montos de los valores que están sobre la mesa, informó GloboEsporte este lunes.

De todas formas, indicaron, Gremio no da el tema por cerrado y está abierto a seguir conversando.

Las cifras de Matías Arezo

Cuando Gremio le prestó a Arezo a Peñarol en julio la opción de compra de la ficha fue de US$ 4 millones.

Peñarol quiere negociar esa cifra y pagar menos, indicó el portal brasileño. La otra opción es tener un nuevo préstamo.

Cuando Gremio lo fichó a Granada en julio de 2024, pagó 3 millones de euros con un contrato hasta 2028.

Con el equipo gaúcho, Arezo jugó 37 partidos con seis goles y dos asistencias.

Mientras que en el pasado semestre en Peñarol, tuvo 12 goles y cuatro asistencias.

