Peñarol derrotó 1-0 a Montevideo City Torque con gol de Agustín González y se consagró campeón en Tercera

Peñarol derrotó 1-0 a Montevideo City Torque este lunes en el Estadio José Pedro Damiani, ubicado en Las Acacias, y se consagró campeón de la Tercera División por segundo año consecutivo. El único gol del partido lo hizo Agustín González.

El equipo que dirige Julio Mozzo ganó el torneo por segundo año consecutivo. Es algo que Peñarol no lograba desde que 1957 a 1960 dominó la categoría por cuatro años consecutivos.

Desde entonces, Peñarol fue campeón en 1981, 1984, 1989, 1993, 1995, 1997 y 2000 por lo que nunca había ganado dos años consecutivos.

Este triunfo es un objetivo trazado por la dirigencia de Ignacio Ruglio. Así lo contó a Referí el primer presidente de juveniles de Peñarol en la era Ruglio, Juan Susena que en enero de 2022 dijo: "Buscamos que se trabajara más fuerte en el bloque Cuarta-Tercera porque si esas dos categorías son competitivas ayuda mucho a la Primera. Por eso el foco estuvo en tener una Cuarta fuerte y a (Marcelo) Broli se le pidió que saliera campeón porque queríamos clasificar a la Libertadores sub 20. Fue una responsabilidad muy grande el desafío asumido y se cumplió con el objetivo. La Tercera nos quedó un poco relegada, es una división rara por la fijación de los partidos y porque a veces los jugadores que van a Tercera sienten que es como un castigo y que de la Cuarta tiene que saltar sí o sí a Primera. Pero nosotros tratamos que eso no sea así, que debe ser un escalón previo a la Primera y es clave que el jugador no se saltee ningún escalón. Hasta faltando tres fechas se peleó por el título, pero al final no se pudo sostener".

En 2021, el técnico de Tercera había sido Raúl Salazar mientras que entre 2022 y 2023 el cargo le fue confiado a Juan Manuel Olivera, quien no logró ser campeón.

Por eso, Diego Aguirre, quien asumió como entrenador de Primera en noviembre de 2023 y en diciembre pasó a liderar la dirección deportiva del club (desde enero 2024 junto con el argentino Marcelo Rodríguez, quien en 2023 fue secretario técnico de Agustín Alayes), determinó el cese de Olivera y la elección de Julio Mozzo quien llegó con el objetivo de ser campeón.

Con Mozzo, Peñarol alcanzó el bicampeonato. Su cuerpo técnico lo conformó con Maximiliano Bajter de asistente, Javier Tais de preparador físico, Gastón Píriz y Felipe Zunin encargados de videoanálisis y Fernando González como entrenador de arqueros.

El título de Tercera se hizo cuesta arriba.

Peñarol llegó a la final como campeón del Torneo Apertura mientras que Montevideo City Torque ganó el Clausura.

Los aurinegros llegaron a la final con la ventaja de haber ganado la Tabla Anual,

Sin embargo, el lunes de la semana pasada perdieron agónicamente, en alargue, la semifinal por 2-1.

Eso llevó la definición a dos finales, con el mismo formato de Primera.

El jueves empataron 0-0 mientras que este lunes, Peñarol se consagró campeón al imponerse 1-0 con gol de Agustín González.

El equipo formó con Kevin Morgan, Kevin Rodríguez, Marco Oroná, el capitán Faustino Fernández, Agustín González, Dilan Flores, Facundo Álvez, el español Sergi Oriol, Lucas Peña, Nahuel Torres y Luciano González.

La Tercera División no es considerado un torneo de formativas y de hecho no suma para la tabla acumulada que consagra cada año al mejor club en juveniles.

Este año, Peñarol quedó a 76 puntos de distancia de Nacional en esa tabla. Los tricolores ganaron cuatro categorías mientras que Peñarol buscará el título en U15 enfrentando en una finalísima este jueves a Danubio.