Nacional también le ganó a Obras Basket y lidera su grupo en la Basketball Champions League Americas

Nacional derrotó este lunes 75-71 a Obras Basket cerrando con dos triunfos la primera ventana del grupo B de la Basketball Champions League Américas. Los tricolores son los únicos punteros ya que en su debut, el sábado, habían superado a Flamengo.

Un triunfo ante un equipo brasileño y otro contra uno argentino. Desde 2023, Nacional empezó a codearse con éxito con los mejores del continente a punto tal que el año pasado conquistó la Liga Sudamericana cortando una sequía de 16 años sin títulos continentales para el básquetbol uruguayo.

El estadounidense Connor Zinaich, como contra Flamengo , volvió a ser la figura de Nacional. Esta noche, en el estadio 8 de Junio de Paysandú, metió 22 puntos y además, bajó 10 rebotes.

Ernesto Oglivie metió 17 puntos , Patricio Prieto 12, Marcos Cabot 6, Gianfranco Espíndola 5, James Feldeine y Ezequiel Bell 4, Bernardo Barrera 3 y Luciano Parodi 2. Este último destacó con 9 asistencias.

En Obras, el goleador fue Tyler Sabin con 16.

La segunda ventana del grupo se jugará en enero en Río de Janeiro con Flamengo de local.

Nacional jugará el domingo 18 de enero contra Obras Basket y un día después lo hará con Flamengo.

El sábado 7 de febrero comenzará la tercera y última ventana jugando en Buenos Aires contra Obras Basket y un día después ante Flamengo.

Nacional es líder del grupo con 2-0 y lo sigue Flamengo con 1-1 tras ganarle el domingo a Obras por 84-80. Obras es tercero con 0-2. Los dos primeros clasifican a cuartos de final.