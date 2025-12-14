Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LA CHAMPIONS

Nacional pisó fuerte en la Basketball Champions League Américas: le ganó a Flamengo en Paysandú y ostenta grandes números recientes ante los brasileños

Con un Connor Zinaich imponente, Nacional le ganó el sábado a Flamengo por 75-63 en el arranque del grupo B de la Basketball Champions League Américas

14 de diciembre 2025 - 12:58hs
Connor Zinaich

Connor Zinaich

Foto: FIBA
Luciano Parodi

Luciano Parodi

Foto: FIBA
Hinchas de Nacional

Hinchas de Nacional

Foto: FIBA
Gianfranco Espíndola

Gianfranco Espíndola

Foto: FIBA
Patricio Prieto

Patricio Prieto

Foto: FIBA

Nacional tuvo un debut espectacular en el grupo B de la Basketball Champions League Américas donde el sábado por la noche derrotó en el estadio 8 de Junio de Paysandú a Flamengo por 75-63.

El estadounidense Connor Zinaich fue la gran figura del equipo tricolor con 21 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 4 pelotas recuperadas.

Los otros tantos del elenco tricolor fueron de Ernesto Oglivie con 14, James Feldeine con 10, Patricio Prieto con 9, el panameño Ezequiel Bell con 6, Bernardo Barrera con 5, Gianfranco Espíndola con 4, Luciano Parodi con 3, Pablo Gómez con 2 y Marcos Cabot con uno.

Oglivie fue el segundo mejor rebotero con 9 y Parodi el líder en asistencias con 4.

Sebastián Coates y Mauricio Pereyra con la copa de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

La carta que Sebastián Coates le dedicó a su amigo Mauricio Pereyra luego de que Nacional oficializara su retiro: "El final que vos elegiste fue ser querido"

Nicolás Ordoqui
CLÁSICO

Peñarol 3-2 Nacional: el aurinegro se quedó con el clásico y es campeón del fútbol sala por séptimo año consecutivo

En Flamengo, el goleador fue Alex Negrete con 19 mientras que el ex Peñarol Shquille Johnson anotó 18 y una vez más volvió a perder contra Nacional.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Este domingo, a la hora 21.10, Flamengo jugará contra Obras Basket que el lunes, a las 21.10, será el rival de Nacional para cerrar esta primera ventana del grupo B.

Entre el 17 y 19 de febrero, los tres equipos se medirán en Río de Janeiro y el cierre será entre el 7 y 9 de febrero en Buenos Aires.

El calendario de Nacional en la Basketball Champions League Américas

Fecha Rival Sede
Lunes 15 de diciembre Obras Basket Paysandú
Domingo 18 de enero Obras Basket Río de Janeiro
Lunes 19 de enero Flamengo Río de Janeiro
Sábado 7 de febrero Obras Basket Buenos Aires
Domingo 8 de febrero Flamengo Buenos Aires

Los dos primeros avanzan a cuartos de final.

Los notables números recientes de Nacional ante equipos brasileños

Torneo Rival y resultado
Liga Sudamericana 2019 Botafogo 57-73
Liga Sudamericana 2019 Botafogo 69-79
Basketball Champions League Americas 2021-2022 Sao Paulo 73-98
Basketball Champions League Americas 2021-2022 Sao Paulo 73-89
Basketball Champions League Americas 2021-2022 Sao Paulo 81-101
Basketball Champions League Americas 2023-2024 Sao Paulo 89-84
Basketball Champions League Americas 2023-2024 Sao Paulo 86-82
Basketball Champions League Americas 2023-2024 Sao Paulo 87-93
Basketball Champions League Americas 2025-2026 Flamengo 75-63

Temas:

Nacional Basketball Champions League Flamengo

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Ordoqui
CLÁSICO

Peñarol 3-2 Nacional: el aurinegro se quedó con el clásico y es campeón del fútbol sala por séptimo año consecutivo

Danilo, Leo Pereira, Jorge Carrascal y Giorgian de Arrascaeta celebran uno de los goles de Flamengo
COPA INTERCONTINENTAL

Con dos asistencias de Giorgian de Arrascaeta, Flamengo le ganó 2-0 al Pyramids y jugará la final de la Copa Intercontinental con el PSG

Fernando Muslera
ARGENTINA

El penal que Fernando Muslera le atajó a Gastón Martirena, su primer título con Estudiantes y el destaque a las personas que lo hicieron decidir por el Pincha y no por Peñarol

Antonella Cordero, revelación del año de la encuesta Fútbolx100 de Referí
FÚTBOLX100 FEMENINO

Antonella Cordero, revelación del año del Fútbolx100 Femenino: la adolescente de 16 años que debutó con un golazo en Defensor Sporting y ahora mira al exterior

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos