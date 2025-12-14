Nacional pisó fuerte en la Basketball Champions League Américas: le ganó a Flamengo en Paysandú y ostenta grandes números recientes ante los brasileños

Nacional tuvo un debut espectacular en el grupo B de la Basketball Champions League Américas donde el sábado por la noche derrotó en el estadio 8 de Junio de Paysandú a Flamengo por 75-63.
El estadounidense Connor Zinaich fue la gran figura del equipo tricolor con 21 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 4 pelotas recuperadas.
Los otros tantos del elenco tricolor fueron de Ernesto Oglivie con 14, James Feldeine con 10, Patricio Prieto con 9, el panameño Ezequiel Bell con 6, Bernardo Barrera con 5, Gianfranco Espíndola con 4, Luciano Parodi con 3, Pablo Gómez con 2 y Marcos Cabot con uno.
Oglivie fue el segundo mejor rebotero con 9 y Parodi el líder en asistencias con 4.
En Flamengo, el goleador fue Alex Negrete con 19 mientras que el ex Peñarol Shquille Johnson anotó 18 y una vez más volvió a perder contra Nacional.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Este domingo, a la hora 21.10, Flamengo jugará contra Obras Basket que el lunes, a las 21.10, será el rival de Nacional para cerrar esta primera ventana del grupo B.
Entre el 17 y 19 de febrero, los tres equipos se medirán en Río de Janeiro y el cierre será entre el 7 y 9 de febrero en Buenos Aires.
El calendario de Nacional en la Basketball Champions League Américas
|Fecha
| Rival
| Sede
|Lunes 15 de diciembre
|Obras Basket
|Paysandú
| Domingo 18 de enero
|Obras Basket
|Río de Janeiro
| Lunes 19 de enero
|Flamengo
|Río de Janeiro
| Sábado 7 de febrero
|Obras Basket
|Buenos Aires
| Domingo 8 de febrero
|Flamengo
|Buenos Aires
Los dos primeros avanzan a cuartos de final.
Los notables números recientes de Nacional ante equipos brasileños
|Torneo
| Rival y resultado
|Liga Sudamericana 2019
|Botafogo 57-73
| Liga Sudamericana 2019
|Botafogo 69-79
| Basketball Champions League Americas 2021-2022
|Sao Paulo 73-98
| Basketball Champions League Americas 2021-2022
|Sao Paulo 73-89
| Basketball Champions League Americas 2021-2022
|Sao Paulo 81-101
| Basketball Champions League Americas 2023-2024
|Sao Paulo 89-84
|Basketball Champions League Americas 2023-2024
|Sao Paulo 86-82
|Basketball Champions League Americas 2023-2024
|Sao Paulo 87-93
| Basketball Champions League Americas 2025-2026
|Flamengo 75-63